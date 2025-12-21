Студенческий бунт в Сербии: университеты Нови-Пазара требуют отставки ректора из-за репрессий
Тысячи активистов в сербском городе Нови-Пазар протестуют против правительственного давления на государственные университеты. Причиной митинга стали репрессии администрации университета: 200 студентов лишили статуса, а десятки преподавателей уволили.
В Сербии тысячи активистов вышли на протест в городе Нови-Пазар, выступив против правительственного давления на государственные университеты. Акция стала продолжением масштабного движения, возникшего после трагедии на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, где в результате обрушения крыши погибли 16 человек. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Подробности
Поводом для митинга стали карательные меры администрации университета: из-за участия в протестах 200 студентов лишили статуса, а десятки преподавателей уволили. Протестующие требуют отставки руководящего совета и избрания нового ректора.
Я приехал сюда, чтобы выразить поддержку студентам из Нови-Пазара. Я приехал, потому что 200 студентов потеряли свой статус, а 30 профессоров – работу
Участники подчеркивают, что борьба за автономию образования имеет общенациональное значение.
Мы здесь сегодня, чтобы послать Сербии послание о том, что мы боремся за временное руководство и выживание нашего университета. Это касается всех нас, не только Нови-Пазара
Студенческое движение обвиняет президента Александара Вучича в коррупции и кумовстве, что привело к упадку государственных услуг. Несмотря на сложную историю региона, акция в преимущественно мусульманском Нови-Пазаре прошла мирно – демонстранты почтили жертв трагедии минутой молчания. Власти Сербии все обвинения отвергают.
Контекст
Обрушение бетонного навеса на центральном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября прошлого года унесло жизни 16 человек. Эта трагедия вызвала волну протестов против автократического президента Александара Вучича.
В последние недели сербские власти прибегли к подавлению антиправительственного движения: полиция разгоняла митинги, задерживала и избивала протестующих. Десятки людей сообщили, что потеряли работу или подверглись финансовому или иному давлению из-за участия в протестах.
