Эксклюзив
21 декабря, 12:47 • 11045 просмотра
Мокрый снег, туманы и морозные ночи: синоптики рассказали, каким будет начало новой недели в Украине
21 декабря, 09:49 • 20352 просмотра
Военные рф принудительно вывезли 50 украинцев из Сумской области: Лубинец требует от Москальковой немедленно их вернуть
21 декабря, 09:21 • 22328 просмотра
Ограничения сняты: в пределах города Маяки возобновлено движение на автодороге Одесса — Рени
20 декабря, 17:28 • 36600 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
20 декабря, 17:18 • 64451 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
20 декабря, 17:00 • 70375 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
20 декабря, 16:36 • 43378 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
20 декабря, 14:15 • 36973 просмотра
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
20 декабря, 11:29 • 38519 просмотра
На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводомPhoto
20 декабря, 10:44 • 43717 просмотра
Число жертв российского удара по Одессе возросло: оккупанты также атаковали порт города Южный
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 109358 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 79857 просмотра
Студенческий бунт в Сербии: университеты Нови-Пазара требуют отставки ректора из-за репрессий

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Тысячи активистов в сербском городе Нови-Пазар протестуют против правительственного давления на государственные университеты. Причиной митинга стали репрессии администрации университета: 200 студентов лишили статуса, а десятки преподавателей уволили.

Студенческий бунт в Сербии: университеты Нови-Пазара требуют отставки ректора из-за репрессий
Фото: Reuters

В Сербии тысячи активистов вышли на протест в городе Нови-Пазар, выступив против правительственного давления на государственные университеты. Акция стала продолжением масштабного движения, возникшего после трагедии на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, где в результате обрушения крыши погибли 16 человек. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Поводом для митинга стали карательные меры администрации университета: из-за участия в протестах 200 студентов лишили статуса, а десятки преподавателей уволили. Протестующие требуют отставки руководящего совета и избрания нового ректора.

Я приехал сюда, чтобы выразить поддержку студентам из Нови-Пазара. Я приехал, потому что 200 студентов потеряли свой статус, а 30 профессоров – работу 

– сказал Момчило Зеленбаба, приехавший из города Ягодина.

Участники подчеркивают, что борьба за автономию образования имеет общенациональное значение. 

В Сербии тысячи людей митинговали против строительного проекта зятя Трампа11.11.25, 18:45 • 5103 просмотра

Мы здесь сегодня, чтобы послать Сербии послание о том, что мы боремся за временное руководство и выживание нашего университета. Это касается всех нас, не только Нови-Пазара 

– отметила участница акции Дженана Ахметович. 
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Студенческое движение обвиняет президента Александара Вучича в коррупции и кумовстве, что привело к упадку государственных услуг. Несмотря на сложную историю региона, акция в преимущественно мусульманском Нови-Пазаре прошла мирно – демонстранты почтили жертв трагедии минутой молчания. Власти Сербии все обвинения отвергают.

Контекст

Обрушение бетонного навеса на центральном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября прошлого года унесло жизни 16 человек. Эта трагедия вызвала волну протестов против автократического президента Александара Вучича.

В последние недели сербские власти прибегли к подавлению антиправительственного движения: полиция разгоняла митинги, задерживала и избивала протестующих. Десятки людей сообщили, что потеряли работу или подверглись финансовому или иному давлению из-за участия в протестах.

Десятки тысяч сербов почтили память погибших на вокзале, игнорируя угрозы Вучича02.11.25, 04:23 • 19732 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Столкновения
Reuters
Александр Вучич