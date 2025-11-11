$41.960.02
16:14 • 5356 просмотра
Завтра графики отключений будут действовать в большинстве регионов Украины: без света будут от 2 до 4 очередей
15:57 • 12715 просмотра
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Эксклюзив
14:28 • 20621 просмотра
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
13:20 • 17450 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области РФ
13:01 • 27831 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора
Эксклюзив
12:30 • 25207 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
11 ноября, 09:41 • 19670 просмотра
Миндич выехал за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставило индексы задержки на границе - источники
Эксклюзив
11 ноября, 08:48 • 23299 просмотра
В сети распространяется видео об отсутствии света в столичном метро: в подземке прокомментировали
11 ноября, 07:08 • 25038 просмотра
Румыния заявила о падении и обломках дрона после атаки рф на Украину у границы
11 ноября, 05:31 • 27711 просмотра
Рекорд за 2 года: ЕС в сентябре предоставил защиту более 79 тыс. беженцам из Украины, названы страны-лидеры
Графики отключений электроэнергии
В Сербии тысячи людей митинговали против строительного проекта зятя Трампа

Киев • УНН

 • 474 просмотра

В Белграде тысячи людей протестовали против сноса бывшей штаб-квартиры югославской армии. Сербский парламент принял закон, позволяющий зятю Трампа, Джареду Кушнеру, построить на этом месте роскошный отель и жилой комплекс.

В Сербии тысячи людей митинговали против строительного проекта зятя Трампа

Тысячи людей протестовали в Белграде против застройки на месте знаковой достопримечательности, поскольку сербский парламент принял закон об отмене защиты здания Генерального штаба, экс-штаб-квартиры югославской армии. Передает УНН со ссылкой на AFP и ABC.

Подробности

В Белграде прошли массовые демонстрации из-за решения Парламента Сербии о разрешении зятю Трампа, Джареду Кушнеру, построить роскошный отель в Белграде на месте торжественного памятника культуры.

По постановлению, предлагается снести бывшую штаб-квартиру югославской армии и построить на ее месте роскошный отель, который будет связан с семьей президента США Дональда Трампа.

Контекст

Сербский парламент большинством голосов от правящей Сербской прогрессивной партии (СНС) принял так называемый Lex Specialis: закон, который позволяет снести здание Главного штаба и построить на этом месте роскошный отель.

Зять нынешнего главы Белого дома, Джаред Кушнер, намерен построить не только отель, но и 1500-квартирный дом.

Многие граждане считают снос мемориала издевательством над историей страны.

Справка

Штаб армии Югославии был разрушен во время авиаударов НАТО по Белграду во время войны в Косово в 1999 году. В 2005 году остатки здания, построенного в 1965 году, были объявлены сербским правительством памятником культуры.

Это звание было отменено в прошлом году – вскоре после этого инвестиционная фирма Кушнера Affinity Partners из Майами подписала 99-летний договор аренды.

Напомним

Когда-то знаменитый белградский отель "Югославия", в котором с удовольствием останавливались мировые лидеры, теперь стоит в жуткой тишине, ожидая вероятного сноса, пока застройщики изучают его потенциал.

Сербия ускоряет строительство башни Трампа в Белграде – оппозиция против07.11.25, 16:35 • 3212 просмотров

Игорь Тележников

ОбществоНовости Мира
Белград
Дональд Трамп
Сербия