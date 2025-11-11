В Сербии тысячи людей митинговали против строительного проекта зятя Трампа
Киев • УНН
В Белграде тысячи людей протестовали против сноса бывшей штаб-квартиры югославской армии. Сербский парламент принял закон, позволяющий зятю Трампа, Джареду Кушнеру, построить на этом месте роскошный отель и жилой комплекс.
Тысячи людей протестовали в Белграде против застройки на месте знаковой достопримечательности, поскольку сербский парламент принял закон об отмене защиты здания Генерального штаба, экс-штаб-квартиры югославской армии. Передает УНН со ссылкой на AFP и ABC.
Подробности
В Белграде прошли массовые демонстрации из-за решения Парламента Сербии о разрешении зятю Трампа, Джареду Кушнеру, построить роскошный отель в Белграде на месте торжественного памятника культуры.
По постановлению, предлагается снести бывшую штаб-квартиру югославской армии и построить на ее месте роскошный отель, который будет связан с семьей президента США Дональда Трампа.
Контекст
Сербский парламент большинством голосов от правящей Сербской прогрессивной партии (СНС) принял так называемый Lex Specialis: закон, который позволяет снести здание Главного штаба и построить на этом месте роскошный отель.
Зять нынешнего главы Белого дома, Джаред Кушнер, намерен построить не только отель, но и 1500-квартирный дом.
Многие граждане считают снос мемориала издевательством над историей страны.
Справка
Штаб армии Югославии был разрушен во время авиаударов НАТО по Белграду во время войны в Косово в 1999 году. В 2005 году остатки здания, построенного в 1965 году, были объявлены сербским правительством памятником культуры.
Это звание было отменено в прошлом году – вскоре после этого инвестиционная фирма Кушнера Affinity Partners из Майами подписала 99-летний договор аренды.
Напомним
Когда-то знаменитый белградский отель "Югославия", в котором с удовольствием останавливались мировые лидеры, теперь стоит в жуткой тишине, ожидая вероятного сноса, пока застройщики изучают его потенциал.
