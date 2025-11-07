Сербия ускоряет строительство башни Трампа в Белграде – оппозиция против

Фото: Studio Genesis

Парламент Сербии принял закон, который позволяет ускорить реализацию масштабного строительного проекта в центре Белграда – башни Трампа, поддерживаемой Джаредом Кушнером, зятем президента США Дональда Трампа. Инициатива уже вызвала острую политическую полемику и протесты. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Новый закон определяет реконструкцию бывшей штаб-квартиры армии Югославии, разрушенной во время бомбардировок НАТО в 1999 году, как национальный приоритет. Это позволит расчистить территорию, отменить городские ограничения и начать реализацию проекта стоимостью более 500 миллионов долларов.

По планам, представленным компанией Affinity Partners Кушнера в марте 2024 года, на участке возведут два масштабных небоскреба – отель на 175 номеров и около 1500 элитных апартаментов. Строительство ведется рядом с правительственной резиденцией Сербии.

Проект активно поддерживает президент Александар Вучич и его Сербская прогрессивная партия, которая лоббирует тесные связи с семьей Трампа. Однако принятие закона произошло на фоне антиправительственных протестов, продолжающихся после трагического обвала на железнодорожной станции, который стал символом недоверия к власти.

Противоречия и расследования

Против строительства выступают оппозиция и организации культурного наследия.

Здания, которые там изначально пострадали от бомб НАТО, теперь сносятся коррупцией. Это попрание национальной гордости – заявил депутат Саво Манойлович.

Несмотря на это, власти уже предоставили застройщику 99-летнюю аренду и отменили охранный статус разрушенных сооружений. Прокуратура впоследствии выяснила, что для этого использовались поддельные документы, но Вучич публично встал на защиту проекта, назвав прокуроров "бандой, которая стремится подорвать проект Кушнера по политическим причинам".

