Эксклюзив
13:59
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
11:23
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Эксклюзив
09:48
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Эксклюзив
09:46
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Эксклюзив
7 ноября, 07:19
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
7 ноября, 05:43
Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны
7 ноября, 03:41
Трамп заявил, что в вопросе завершения войны в Украине есть значительный прогресс
7 ноября, 00:03
Украина ведет "позитивные" переговоры по ракетам Tomahawk, несмотря на позицию Трампа - Стефанишина
6 ноября, 19:30
Как будут отключать свет в Киеве и регионах: ДТЭК обнародовал графики на 7 ноябряPhoto
Эксклюзив
6 ноября, 14:11
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
Эксклюзивы
Выход GTA VI снова отложен
7 ноября, 06:53
Почти 8 тыс. украинских авторов на OnlyFans заработали около 5 млрд грн за год
7 ноября, 07:49
Брюса Уиллиса заметили с сиделкой во время редкого публичного выхода на улицу
7 ноября, 08:03
Принц Гарри извинился перед Канадой за кепку «Доджерс» на матче World Series 2025
09:56
Британия готовит все рода войск для проведения операций в Украине - The Guardian
11:56
Картофель по-новому: 5 необычных блюд, которые удивят вкусом
13:34
Сербия ускоряет строительство башни Трампа в Белграде – оппозиция против

Киев • УНН

 • 110 просмотра

В Сербии приняли закон, позволяющий ускорить реализацию проекта башни Трампа в Белграде, который поддерживает Джаред Кушнер. Это вызвало острую политическую полемику и протесты, несмотря на что власти предоставили застройщику 99-летнюю аренду.

Сербия ускоряет строительство башни Трампа в Белграде – оппозиция против
Фото: Studio Genesis

Парламент Сербии принял закон, который позволяет ускорить реализацию масштабного строительного проекта в центре Белграда – башни Трампа, поддерживаемой Джаредом Кушнером, зятем президента США Дональда Трампа. Инициатива уже вызвала острую политическую полемику и протесты. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Новый закон определяет реконструкцию бывшей штаб-квартиры армии Югославии, разрушенной во время бомбардировок НАТО в 1999 году, как национальный приоритет. Это позволит расчистить территорию, отменить городские ограничения и начать реализацию проекта стоимостью более 500 миллионов долларов.

ЕС призывает Сербию ограничить выдачу паспортов россиянам06.11.25, 01:10 • 4498 просмотров

По планам, представленным компанией Affinity Partners Кушнера в марте 2024 года, на участке возведут два масштабных небоскреба – отель на 175 номеров и около 1500 элитных апартаментов. Строительство ведется рядом с правительственной резиденцией Сербии.

Проект активно поддерживает президент Александар Вучич и его Сербская прогрессивная партия, которая лоббирует тесные связи с семьей Трампа. Однако принятие закона произошло на фоне антиправительственных протестов, продолжающихся после трагического обвала на железнодорожной станции, который стал символом недоверия к власти.

Сербия не гарантирует дальнейший отказ от санкций против России06.11.25, 17:50 • 2616 просмотров

Противоречия и расследования

Против строительства выступают оппозиция и организации культурного наследия.

Здания, которые там изначально пострадали от бомб НАТО, теперь сносятся коррупцией. Это попрание национальной гордости 

– заявил депутат Саво Манойлович. 

Несмотря на это, власти уже предоставили застройщику 99-летнюю аренду и отменили охранный статус разрушенных сооружений. Прокуратура впоследствии выяснила, что для этого использовались поддельные документы, но Вучич публично встал на защиту проекта, назвав прокуроров "бандой, которая стремится подорвать проект Кушнера по политическим причинам".

Президент Сербии предложил провести досрочные выборы04.11.25, 01:48 • 2543 просмотра

Степан Гафтко

