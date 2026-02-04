$43.190.22
Україна втратила 55 тис. військових у війні проти росії - Зеленський
Є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися - Шмигаль
Міжнародний кримінальний суд отримав запит на арешт чиновників рф за удари по українській енергетиці - ЗМІ
Зеленський анонсував обмін військовополонених найближчим часом
Українська делегація готує доповідь Зеленському після зустрічі в Абу-Дабі: Умєров назвав роботу "продуктивною" і розповів деталі
ЄС схвалив правову рамку для €90 млрд кредиту Україні: визначив межі для військових закупівель у третіх країн
Онкологія - не вирок: у всесвітній день боротьби проти раку лікарі нагадують, що варто знати про недугу кожному
Українська сторона підтвердила завершення першого дня переговорів в Абу-Дабі: продовження планується завтра
"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними
Україна, США та росія розпочали новий раунд перемовин в Абу-Дабі - Умєров
Сербія планує закуповувати газ через ЄС для зменшення залежності від росії

Київ • УНН

 • 372 перегляди

Сербія планує закуповувати газ через механізм спільних закупівель ЄС, щоб зменшити залежність від росії. Країна прагне забезпечити близько 500 мільйонів кубометрів палива щорічно через ініціативу ЄС.

Сербія планує закуповувати газ через ЄС для зменшення залежності від росії

Президент Сербії Александар Вучич заявив про намір країни диверсифікувати джерела постачання енергоносіїв та розпочати закупівлю природного газу через механізм спільних закупівель Європейського Союзу. В інтерв’ю агентству Reuters у середу, 4 лютого, пише УНН.

Деталі

Сербський лідер наголосив на необхідності адаптації енергетичної політики Белграда до вимог Брюсселя на тлі посилення тиску щодо скорочення фінансових потоків до москви.

Перехід на європейські механізми та альтернативні маршрути

Сербія, яка наразі отримує понад 80% газу з рф, прагне забезпечити близько 500 мільйонів кубічних метрів палива щорічно через ініціативу ЄС. Це становить приблизно п’яту частину загальних потреб країни. Короткострокова угода з російським "газпромом", укладена в грудні минулого року, завершується вже 31 березня 2026 року, і новий довгостроковий контракт поки що залишається непідписаним.

Ми все ще матимемо великі обсяги російського газу, але ми забираємо все більше і більше у європейців

– підкреслив Вучич.

Для реалізації цієї стратегії Сербія вже використовує інтерконектор з Болгарією для отримання азербайджанського газу, а цього року розпочнеться будівництво газопроводу до Північної Македонії, що відкриє доступ до терміналів зрідженого природного газу (ЗПГ) у Греції.

Політичне балансування та санкційний тиск

Заява Вучича пролунала у символічний момент: 3 лютого набуло чинності стратегічне рішення ЄС про повну відмову від російського газу до 2027 року. Окрім того, Болгарія вже оголосила про плани розірвати контракт на транзит російського палива через свою територію у 2026 році, що ставить під загрозу основний маршрут постачання для Сербії через "Турецький потік".

У Белграді пройшли багатотисячні протести проти репресій в університетах27.01.26, 22:27 • 3945 переглядiв

Ситуація ускладнюється і через санкції США проти сербської нафтової компанії NIS, мажоритарним власником якої донедавна була російська "газпром нєфть". За словами Вучича, тривають переговори щодо продажу російської частки, зокрема угорській компанії MOL, щоб вивести підприємство з-під дії обмежень. Президент Сербії зазначив, що країна змушена змінювати курс, оскільки балансувати між історичними зв’язками з кремлем та прагненням вступити до ЄС стає дедалі важче.

Вучич: мирний план передбачає вступ України до ЄС 1 січня 2027 року26.01.26, 04:31 • 24277 переглядiв

Степан Гафтко

