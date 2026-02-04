Сербія планує закуповувати газ через ЄС для зменшення залежності від росії

Президент Сербії Александар Вучич заявив про намір країни диверсифікувати джерела постачання енергоносіїв та розпочати закупівлю природного газу через механізм спільних закупівель Європейського Союзу. В інтерв’ю агентству Reuters у середу, 4 лютого, пише УНН.

Деталі

Сербський лідер наголосив на необхідності адаптації енергетичної політики Белграда до вимог Брюсселя на тлі посилення тиску щодо скорочення фінансових потоків до москви.

Перехід на європейські механізми та альтернативні маршрути

Сербія, яка наразі отримує понад 80% газу з рф, прагне забезпечити близько 500 мільйонів кубічних метрів палива щорічно через ініціативу ЄС. Це становить приблизно п’яту частину загальних потреб країни. Короткострокова угода з російським "газпромом", укладена в грудні минулого року, завершується вже 31 березня 2026 року, і новий довгостроковий контракт поки що залишається непідписаним.

Ми все ще матимемо великі обсяги російського газу, але ми забираємо все більше і більше у європейців – підкреслив Вучич.

Для реалізації цієї стратегії Сербія вже використовує інтерконектор з Болгарією для отримання азербайджанського газу, а цього року розпочнеться будівництво газопроводу до Північної Македонії, що відкриє доступ до терміналів зрідженого природного газу (ЗПГ) у Греції.

Політичне балансування та санкційний тиск

Заява Вучича пролунала у символічний момент: 3 лютого набуло чинності стратегічне рішення ЄС про повну відмову від російського газу до 2027 року. Окрім того, Болгарія вже оголосила про плани розірвати контракт на транзит російського палива через свою територію у 2026 році, що ставить під загрозу основний маршрут постачання для Сербії через "Турецький потік".

Ситуація ускладнюється і через санкції США проти сербської нафтової компанії NIS, мажоритарним власником якої донедавна була російська "газпром нєфть". За словами Вучича, тривають переговори щодо продажу російської частки, зокрема угорській компанії MOL, щоб вивести підприємство з-під дії обмежень. Президент Сербії зазначив, що країна змушена змінювати курс, оскільки балансувати між історичними зв’язками з кремлем та прагненням вступити до ЄС стає дедалі важче.

