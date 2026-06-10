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В Белфасте вспыхнули беспорядки после ножевого нападения, протестующие жгли автомобили

Киев • УНН

 • 2242 просмотра

В Белфасте начались беспорядки и поджоги из-за ножевого нападения гражданина Судана на мужчину. Полиция усилила патрулирование и призывает к спокойствию.

В Белфасте вспыхнули беспорядки после ножевого нападения, протестующие жгли автомобили
Фото: AFP

В столице Северной Ирландии Белфасте вспыхнули массовые беспорядки после ножевого нападения, в котором подозревают гражданина Судана. Протестующие поджигают автомобили, блокируют улицы и устраивают поджоги зданий. Об этом сообщает AFP, пишет УНН.

Детали

По данным местных СМИ, инцидент произошел вечером 9 июня. Суданец был арестован по подозрению в покушении на убийство после того, как он несколько раз ранил ножом мужчину в возрасте около 40 лет. Пострадавший госпитализирован.

Протесты переросли в беспорядки

После распространения в соцсетях видео нападения в городе начались антииммиграционные акции протеста. Уже вечером на улицах Белфаста сообщали о поджогах автомобилей, баррикадах и пожарах.

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Также загорелось как минимум одно здание, жителей которого пришлось эвакуировать. На место событий были стянуты дополнительные силы полиции и спасателей.

Полиция призывает к спокойствию

По информации BBC, правоохранители усилили патрулирование города и неоднократно обращались к участникам протестов с призывом воздержаться от насилия.

По предварительным данным, подозреваемый имел вид на жительство в Великобритании и, вероятно, попал в Северную Ирландию через Дублин. Расследование обстоятельств нападения продолжается.

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Степан Гафтко

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