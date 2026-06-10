В Афганистане силовики разогнали протест против арестов женщин из-за дресс-кода

Фото: AFP

Силы безопасности Афганистана разогнали акцию протеста в западной провинции Герат, участники которой выступали против задержаний женщин за несоблюдение установленного властями дресс-кода. Демонстрация состоялась через три дня после арестов женщин полицией нравов правительства "Талибана". Об этом сообщает AFP, пишет УНН.

Детали

По словам очевидцев, на протест собрались десятки человек. Один из участников акции заявил, что правоохранители применили палки, плети и оружие для разгона толпы.

Они даже стреляли в воздух – рассказал свидетель AFP.

Фотограф, находившийся на месте событий, сообщил, что видел, как силовики избивали протестующих и открывали огонь в сторону толпы.

Я своими глазами видел, что значительное количество людей получили ранения – заявил он.

AFP отмечает, что не смогло независимо подтвердить количество пострадавших.

В то же время Reuters со ссылкой на свидетелей сообщило об одном погибшем, нескольких раненых и десятках задержанных, среди которых были женщины и девушки. Представители "Талибана" подтвердили только факт разгона протеста, заявив, что толпа нарушала общественный порядок.

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После возвращения "Талибана" к власти в августе 2021 года женщины в Афганистане столкнулись с многочисленными ограничениями в образовании, трудоустройстве, передвижении и участии в общественной жизни. Из-за этого протесты в стране стали редкими, а действия властей регулярно вызывают критику со стороны международного сообщества.

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