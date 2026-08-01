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Иран предупредил Британию, Болгарию и Кипр из-за военного сотрудничества с США

Киев • УНН

 • 12482 просмотра

МИД Ирана предупредил Великобританию, Болгарию и Кипр о недопустимости использования их территорий для нападения. Иран оставляет за собой право на законную оборону в случае агрессии.

Иран предупредил Британию, Болгарию и Кипр из-за военного сотрудничества с США

На фоне обострения боевых действий на Ближнем Востоке МИД Ирана начал новые консультации относительно рисков сотрудничества европейских стран с США и их союзниками.  Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в беседах с коллегами из Великобритании, Болгарии и Кипра прямо предупредил о недопустимости предоставления их территорий или военной инфраструктуры для нападения на Иран. Об этом сообщает Euronews, пишет УНН.

Детали

По данным иранского агентства Fars, глава иранского МИД подчеркнул, что участие в любых враждебных действиях повлечет за собой ответственность.

В разговоре с министром иностранных дел Великобритании Эдом Милибэндом иранский чиновник заявил, что в случае использования британских территорий или ресурсов для нападения, ее будут считать агрессором. В таком случае Иран оставляет за собой право на законную оборону. В то же время британская сторона настаивает на дипломатическом урегулировании. Милибэнд подчеркнул, что Британия не участвует в войне с Ираном и верит в дипломатию для снижения напряженности. При этом Британия имеет в регионе стратегические базы, такие как Акротири на Кипре. Также предыдущее британское правительство разрешило США использовать базы в Индийском океане и "в Англии, а новое правительство во главе с Энди Бернемом не возражало против этого сотрудничества. 

Жесткую реакцию Тегерана вызвало и одобрение парламентом Болгарии плана размещения американских военных самолетов на базе "Безмер". МИД Ирана назвал этот шаг нарушением Устава ООН и требует его отмены. Арагчи в разговоре с болгарской коллегой заверил, что Иран будет защищать свои интересы, а любая сторона, причастная к агрессии, понесет ответственность за последствия. 

Что касается Кипра, то Иран пытается не допустить использования американцами иностранных баз на острове. В разговоре с кипрским коллегой Арагчи призвал предотвратить злоупотребления этими объектами. Министр иностранных дел Кипра в ответ подтвердил приверженность международному праву и заверил, что базы не будут использованы против Ирана.

Посольства США на Ближнем Востоке призвали граждан быть готовыми к выезду из-за напряженности с Ираном01.08.26, 18:54 • 5289 просмотров

Ольга Розгон

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