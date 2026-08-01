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Посольства США на Ближнем Востоке призвали граждан быть готовыми к выезду из-за напряженности с Ираном

Киев • УНН

 • 5289 просмотра

Посольства США в Иерусалиме и других столицах Ближнего Востока призвали граждан рассмотреть выезд из-за возможности непредсказуемой эскалации конфликта с Ираном. Американцам советуют серьезно пересмотреть планы поездок в регион.

Посольства США на Ближнем Востоке призвали граждан быть готовыми к выезду из-за напряженности с Ираном

Посольства США в Иерусалиме и других столицах Ближнего Востока призвали граждан рассмотреть возможность выезда из региона или быть готовыми покинуть его из-за "возможности непредсказуемой эскалации" в конфликте с Ираном. Об этом сообщает Times of Israel, пишет УНН.

Детали

Посольства также призвали тех, кто планирует поездки, "серьезно пересмотреть решение относительно поездок в регион и через него".

"Из-за роста напряженности на Ближнем Востоке ситуация с безопасностью остается сложной, с возможностью непредсказуемой эскалации", — говорится в сообщении.

"Иранский режим является непредсказуемым, что подтверждается его недавними решениями атаковать районы в регионе без предупреждения или провокаций, а также расширить атаки на территории, которые ранее не были целями (в частности Египет)", — говорится в сообщениях.

"Американцам в регионе стоит рассмотреть возможность выезда или быть готовыми покинуть его в случае эскалации", — заявили в посольствах, отметив, что из-за напряженности могут возникнуть перебои с поездками.

"Американцам за пределами Ближнего Востока следует серьезно пересмотреть решение относительно поездок в регион и через него", — добавили в сообщениях. "Тем, кто все же путешествует в регион или из него, следует следить за информацией о работе аэропортов и авиакомпаний".

В посольствах заявили, что они продолжают работать и предоставлять "обычные услуги для граждан США и визовые услуги".

Трамп приказал нанести новые удары по Ирану уже в эти выходные - WSJ01.08.26, 04:37 • 4713 просмотров

Ольга Розгон

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