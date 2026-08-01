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Трамп приказал нанести новые удары по Ирану уже в эти выходные - WSJ

Киев • УНН

 • 4712 просмотра

Президент США Дональд Трамп приказал военным осуществить новую атаку на Иран в эти выходные. США также рассматривают удары по энергетической инфраструктуре Ирана.

Трамп приказал нанести новые удары по Ирану уже в эти выходные - WSJ

Президент США Дональд Трамп приказал американским военным осуществить новую атаку на Иран уже в эти выходные, утверждает газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников. Об этом сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.

Детали

По данным издания, целью возможных ударов является усиление давления на Тегеран, чтобы заставить его пойти на уступки. Официального подтверждения этой информации со стороны Белого дома или Пентагона на данный момент нет.

Сообщение WSJ появилось через несколько часов после того, как Трамп во время заседания Кабинета министров выразил сомнения относительно продолжения переговоров с Ираном и снова пригрозил применением силы в ответ на нападение на американскую военную базу в Иордании.

Мы будем очень сильно их бить. И в какой-то момент они скажут, что мы просто больше не можем этого терпеть

– заявил Трамп.

США также рассматривают удары по энергетической инфраструктуре Ирана

Телеканал CBS, в свою очередь, сообщил, что США рассматривают возможность нанесения ударов по энергетической инфраструктуре Ирана, в частности по нефтеперерабатывающим заводам и электростанциям. По оценке телеканала, такой сценарий означал бы существенную эскалацию конфликта. Правозащитные организации отмечают, что преднамеренные удары по гражданским объектам могут рассматриваться как военное преступление.

После появления сообщений о возможном обострении ситуации цена на американскую нефть WTI во время внебиржевых торгов превысила 86 долларов за баррель.

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Представительница Белого дома Кэролайн Ливитт напрямую не подтвердила информацию о подготовке ударов, однако заявила: "Иран продолжит платить, пока не сядет за стол переговоров способом, который президент Трамп сочтет содержательным".

В то же время WSJ отмечает, что президент США неоднократно выступал с жесткими заявлениями в отношении Ирана, после чего менял свою позицию.

"Мы просто хотим победить" в Иране - Трамп31.07.26, 21:21 • 9233 просмотра

Степан Гафтко

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