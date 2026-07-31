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The Economist

Нефть подорожала более чем на 1%, направляясь к росту за месяц

Киев • УНН

 • 4687 просмотра

Фьючерсы на нефть Brent выросли на 1,13% до 90,04 доллара за баррель. КВИР остановил два танкера в Ормузском проливе, что поддерживает цены.

Нефть подорожала более чем на 1%, направляясь к росту за месяц

Цены на нефть выросли более чем на 1% в пятницу и остаются на пути к росту за месяц, на фоне сообщений о том, что некоторые танкеры были вынуждены развернуться в Ормузском проливе, что побудило трейдеров пересмотреть объемы судоходства через этот ключевой водный путь, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,01 доллара, или на 1,13%, до 90,04 доллара за баррель к 11:18 GMT (14:18 по Киеву), тогда как американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 1,18 доллара, или на 1,41%, до 84,77 доллара за баррель.

В июле ожидался рост цен на Brent на 23%, а на WTI примерно на 22%.

"Иранские СМИ утверждают, что некоторые танкеры были вынуждены развернуться, поэтому... низкий поток судов, пересекающих пролив, поддерживает цены", - сказал Джованни Стауново, аналитик UBS.

Как сообщает агентство Fars, КСИР остановил два танкера, которые пытались пройти через Ормузский пролив, а еще четыре изменили курс.

Однако два супертанкера (VLCC), перевозившие нефть из Персидского залива, в пятницу вышли из пролива, хотя движение по водному пути оставалось незначительным, согласно данным системы отслеживания судов Kpler.

Тем временем в четверг через Баб-эль-Мандебский пролив прошли 29 судов, перевозивших сырьевые товары.

"Рынок прекратил торговлю на основе данных о войне и начал торговать на основе данных о судоходстве", - сказал Оле Хвальбье, аналитик рынка из SEB Research.

Переговоры между Ираном и Оманом по управлению Ормузским проливом продолжаются, сообщает Иранское информационное агентство труда, несмотря на то, что Иран отклонил предложение Омана о совместном управлении этим водным путем.

Саудовская Аравия стремится возглавить коалицию для усиления оборонного сотрудничества в Баб-эль-Мандебском проливе, Красном море и Аденском заливе - ключевых узлах энергоснабжения.

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Удар беспилотника, который вызвал пожары на двух газовозах в египетском средиземноморском порту Думьят, создал новую угрозу для судоходства через Суэцкий канал, один из последних крупных экспортных маршрутов для саудовской нефти на фоне расширяющейся войны между США и Ираном.

Война нарушила движение как через Баб-эль-Мандебский пролив, так и через Ормузский пролив - два важнейших энергетических узла мира.

По словам трех источников, знакомых с ситуацией, Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) приобрела пять супертанкеров для перевозки нефти (VLCC) примерно за 590 миллионов долларов, расширяя свой флот на фоне сокращения поставок танкеров из-за конфликтов в Красном море и Ормузском проливе.

В других новостях, украинские военные заявили, что в ночь на пятницу нанесли удар по российскому Волгоградскому НПЗ, вызвав пожар на предприятии.

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"В ближайшей перспективе цена на нефть марки Brent, вероятно, останется в относительно широком диапазоне 80-100 долларов за баррель, поскольку рынок реагирует на геополитические риски", - сказал Паоло Броккардо, генеральный директор BankPro.

Юлия Шрамко

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