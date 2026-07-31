Глава МИД Ирана назвал безопасность Египта приоритетом после атаки на порт Дамьетта

$45.670.1351.060.01
ukenru
22:45 • 1936 просмотра
Демократы в Конгрессе могут одобрить новую помощь Украине и преодолеть вето Трампа — Reuters
21:05 • 11716 просмотра
В Германии задержали украинку, предположительно причастную к убийству ребенка
19:56 • 16262 просмотра
Энергетикам и коммунальщикам будут доплачивать по 30 тыс. гривен за восстановление инфраструктуры после атак рф
19:38 • 14544 просмотра
Зеленский обсудил с Виткоффом и Кушнером подготовку к переговорам в Абу-Даби — СМИ
18:59 • 13538 просмотра
Prosperity Plan для Украины и финансирование на 2027 год — Умеров рассказал о двух важных встречах в Брюсселе
18:27 • 14883 просмотра
В Украину идут морозы и мокрый снег — синоптики рассказали, когда их ожидать
17:39 • 18607 просмотра
5 ноября в Украине будут действовать жесткие графики — сколько очередей будет без света
4 ноября, 16:55 • 20624 просмотра
Глава СБУ уволил двух высокопоставленных чиновников из-за расследования НАБУ, а «Мексиканцу» предложил сдаться
4 ноября, 16:32 • 29384 просмотра
Вступление Украины в ЕС: Еврокомиссия назвала ключевые достижения и определила следующие шаги
4 ноября, 16:04 • 21291 просмотра
Столкновение на Борщаговке: Валентину Молодую взяли под стражу на 60 суток без права внесения залога
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
Посол США при НАТО заявил, что промежуточные выборы не изменят внешнюю политику Вашингтона4 ноября, 13:21 • 5480 просмотра
Угроза жизни или саботаж: почему Коломойского в очередной раз не доставили на заседание суда4 ноября, 13:31 • 7386 просмотра
P.Diddy встретит день рождения в тюрьме — что будет в "праздничном" меню4 ноября, 14:01 • 27699 просмотра
Ниагарский водопад засиял синим после победы демократов в США4 ноября, 14:27 • 27999 просмотра
Режиссёр "Калигулы" и маэстро европейской эротики умер в возрасте 93 лет18:19 • 9304 просмотра
публикации
Вступление Украины в ЕС: Еврокомиссия назвала ключевые достижения и определила следующие шаги4 ноября, 16:32 • 29392 просмотра
Украинские дети в Британии смогут получить квалификацию GCSE по украинскому языку — почему это важно и когда состоятся первые экзамены4 ноября, 15:46 • 28377 просмотра
День железнодорожника в Украине: история праздника, работа под обстрелами и будущее железной дороги4 ноября, 12:42 • 36165 просмотра
Затягивание суда не спасет от ответственности — адвокат объяснил, как остановить сроки давности
Эксклюзив
4 ноября, 12:41 • 34283 просмотра
В Киеве приостанавливают движение трамваев и троллейбусов — какими автобусами можно воспользоваться и работает ли метро3 ноября, 17:35 • 86572 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Стив Уиткофф
Давид Арахамия
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Германия
Брюссель
Реклама
УНН Lite
В Японии вор вернул украденные часы за 257 тысяч евро и приложил записку с извинениями21:19 • 1594 просмотра
Режиссёр "Калигулы" и маэстро европейской эротики умер в возрасте 93 лет18:19 • 9414 просмотра
Ниагарский водопад засиял синим после победы демократов в США4 ноября, 14:27 • 28063 просмотра
P.Diddy встретит день рождения в тюрьме — что будет в "праздничном" меню4 ноября, 14:01 • 27749 просмотра
У пингвинов, обитающих возле «Вернадского», появились первые яйца — сколько их ожидаютPhoto4 ноября, 13:17 • 29081 просмотра
Актуальное
Бильд
Социальная сеть
Хранитель
Отопление
Старлинк

Глава МИД Ирана назвал безопасность Египта приоритетом после атаки на порт Дамьетта

Киев • УНН

 • 3883 просмотра

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что безопасность Египта имеет первостепенное значение после удара беспилотника по порту Дамьетта. Атака могла стать первым случаем втягивания Египта в региональный конфликт.

Глава МИД Ирана назвал безопасность Египта приоритетом после атаки на порт Дамьетта

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что безопасность Египта имеет для Тегерана "первостепенное значение" после атаки беспилотника на порт Дамьетта. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

В среду египетские власти сообщили, что пожар на двух судах в порту Дамьетта возник в результате удара дрона. Ни одна из сторон не взяла на себя ответственность за атаку, информации о погибших или пострадавших нет.

Пожар в порту Египта вызван ударом дрона по газовому танкеру - Reuters30.07.26, 01:26 • 4874 просмотра

Как отмечает CNN, если будет подтверждено, что это был преднамеренный удар, он станет первым случаем непосредственного вовлечения Египта в региональный конфликт, который расширяется на фоне противостояния между США и Ираном.

В посте в соцсети X Арагчи назвал Египет "важным другом и партнером" Ирана и подчеркнул, что его безопасность имеет для страны "первостепенное значение". Не упоминая непосредственно атаку на порт, он также призвал быть бдительными в отношении возможных "операций под чужим флагом", которые, по его словам, могут быть направлены на подрыв регионального мира.

Египет впервые подвергся удару на фоне распространения конфликта между США и Ираном30.07.26, 19:10 • 13602 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Взрывы
Пожары
Соединённые Штаты
Египет
Иран