Глава МИД Ирана назвал безопасность Египта приоритетом после атаки на порт Дамьетта

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что безопасность Египта имеет для Тегерана "первостепенное значение" после атаки беспилотника на порт Дамьетта. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

В среду египетские власти сообщили, что пожар на двух судах в порту Дамьетта возник в результате удара дрона. Ни одна из сторон не взяла на себя ответственность за атаку, информации о погибших или пострадавших нет.

Пожар в порту Египта вызван ударом дрона по газовому танкеру - Reuters

Как отмечает CNN, если будет подтверждено, что это был преднамеренный удар, он станет первым случаем непосредственного вовлечения Египта в региональный конфликт, который расширяется на фоне противостояния между США и Ираном.

В посте в соцсети X Арагчи назвал Египет "важным другом и партнером" Ирана и подчеркнул, что его безопасность имеет для страны "первостепенное значение". Не упоминая непосредственно атаку на порт, он также призвал быть бдительными в отношении возможных "операций под чужим флагом", которые, по его словам, могут быть направлены на подрыв регионального мира.

Египет впервые подвергся удару на фоне распространения конфликта между США и Ираном