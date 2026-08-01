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В Польше задержали 76-летнего мужчину, который дважды ударил украинку деревянной тростью по голове

Киев • УНН

 • 12527 просмотра

В Гдыне задержали 76-летнего поляка, который дважды ударил 40-летнюю украинку деревянной тростью по голове. Прокуратура возбудила дело, предварительно инцидент не квалифицируют как преступление на почве национальной вражды.

В Польше задержали 76-летнего мужчину, который дважды ударил украинку деревянной тростью по голове

В польском городе Гдыня задержали 76-летнего мужчину, который напал на 40-летнюю гражданку Украины и дважды ударил её деревянной тростью по голове. Об этом сообщает полиция Поморского воеводства Польши, пишет УНН.

В результате интенсивных оперативных мероприятий сотрудники криминальной полиции Гдыни задержали 76-летнего гражданина Польши, который позавчера напал на 40-летнюю гражданку Украины. Нападавший дважды ударил её деревянной палкой по голове, после чего скрылся в неизвестном направлении

- говорится в сообщении.

Районная прокуратура Гдыни возбудила уголовное дело по факту причинения потерпевшей телесных повреждений. Предварительно установлено, что инцидент не имеет признаков преступления, совершённого на почве национальной вражды или предубеждения.

По делу проводятся дальнейшие процессуальные действия.

В польской Гдыне неизвестный ударил украинку тростью по голове, нападавшего разыскивает полиция - СМИ31.07.26, 23:14 • 6015 просмотров

Ольга Розгон

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