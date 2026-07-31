В польской Гдыне неизвестный ударил украинку тростью по голове, нападавшего разыскивает полиция - СМИ

В польском городе Гдыня неизвестный мужчина жестоко напал на 40-летнюю гражданку Украины, ударив её деревянной тростью по голове. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Wirtualna Polska Media SA.

Правоохранители начали розыск нападавшего и устанавливают обстоятельства происшествия.

Детали

Инцидент произошёл 30 июля около 15:30 на лестнице по улице Желязной. Как сообщил представитель комиссариата полиции Гдыня-Оксиве Марек Кобялко, неизвестный мужчина дважды ударил женщину в затылочную часть головы деревянной тростью для ходьбы, после чего скрылся с места преступления.

Пострадавшую немедленно доставили в городскую больницу в Гдыне. После необходимых обследований и оказания медицинской помощи женщину отпустили домой, её жизни ничего не угрожает.

Полицейские вместе с криминалистами провели осмотр места происшествия, изъяли улики и зафиксировали следы.

Правоохранители уже отметили, что на данный момент собранные материалы не указывают на то, что нападение было мотивировано национальной предвзятостью.

В сети также появилось видео с пострадавшей. Женщина рассказала, что нападавший подошёл сзади, поэтому она не успела его разглядеть.

Контекст

Ранее заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Чеслав Мрочек заявил о существенном росте количества преступлений на почве ненависти в стране. По его данным, если в 2024 году было зафиксировано более 760 подобных случаев, то в 2025 году этот показатель вырос почти до 1,2 тысячи (более чем на 30%).

Напомним

В Польше расследуют нападение на двух 13-летних украинок. Согласно сообщению от правоохранителей, подростков ударила неизвестная женщина.