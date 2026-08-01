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В центре Москвы в элитном ресторане произошел взрыв, три человека погибли, 15 пострадали

Киев • УНН

 • 14147 просмотра

В центре Москвы в элитном ресторане Balzi Rossi произошел взрыв, предположительно, газового оборудования. Погибли три человека, 15 пострадали, на месте работают экстренные службы.

В центре Москвы в элитном ресторане произошел взрыв, три человека погибли, 15 пострадали

В центре Москвы во время свадьбы произошел взрыв в элитном ресторане, в заведении находилось примерно 50 гостей. Об этом сообщают российские СМИ и телеграм-каналы, пишет УНН.

Подробности

Взрыв произошел в ресторане Balzi Rossi во время частной вечеринки. Российские паблики утверждают, что в заведении проходила свадьба примерно на 50 гостей. Предварительной причиной инцидента называют взрыв газового оборудования на кухне ресторана.

После взрыва к месту происшествия прибыли многочисленные бригады скорой помощи, спасатели и правоохранители.

Как сообщает ASTRA со ссылкой на показания очевидцев, в ресторане "Balzi Rossi", где произошел взрыв, проходило празднование дня рождения генерала. Рядом с заведением было припарковано много автомобилей с черными номерами.

Черные номера обычно используются на транспорте Вооруженных сил и некоторых других силовых ведомств.

Кроме того, неподалеку находился автобус Росгвардии. Эта информация не подтверждена и требует дополнительной проверки.

Ольга Розгон

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