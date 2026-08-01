В Закарпатье в аварии с тремя автомобилями пострадали 13 человек, среди них дети
Киев • УНН
В селе Соймы на Закарпатье столкнулись три автомобиля, в результате чего пострадали 13 человек, включая четверых детей. Водители были трезвыми, полиция начала расследование.
В селе Соймы Хустского района на Закарпатье столкнулись три автомобиля — "Opel", "УАЗ" и микроавтобус "Mercedes-Benz" с туристической группой. В результате аварии 13 человек обратились за медицинской помощью, среди них четверо детей. Об этом сообщает полиция Закарпатской области, пишет УНН.
Сегодня около 11:25 в с. Соймы Хустского района произошло ДТП
Полицейские установили предварительные обстоятельства аварии: 38-летняя жительница Львова, управляя авто "Opel", на перекрестке выехала на полосу встречного движения и столкнулась с "УАЗ" под управлением 65-летнего жителя с. Репинное. От удара "УАЗ" отбросило на встречную полосу, где он лоб в лоб столкнулся с микроавтобусом "Mercedes-Benz", который перевозил туристическую группу.
За медицинской помощью обратились 13 человек, среди которых четверо детей. Двое людей из "УАЗ" госпитализированы, еще одна пассажирка после оказания помощи будет лечиться амбулаторно. Из микроавтобуса к медикам обратились 10 пассажиров, среди которых трое девочек, возрастом 7, 13 и 14 лет.
В полиции отметили, что все водители прошли освидетельствование и были трезвыми.
Происшествие квалифицировали по ч. 1 ст. 286 УК Украины. По делу назначат экспертные исследования для установления окончательных обстоятельств аварии. Следствие продолжается.
Во Львовской области водителя отправили под арест за ДТП с тремя погибшими подростками22.07.26, 16:31 • 3928 просмотров