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В Закарпатье в аварии с тремя автомобилями пострадали 13 человек, среди них дети

Киев • УНН

 • 9535 просмотра

В селе Соймы на Закарпатье столкнулись три автомобиля, в результате чего пострадали 13 человек, включая четверых детей. Водители были трезвыми, полиция начала расследование.

В Закарпатье в аварии с тремя автомобилями пострадали 13 человек, среди них дети

В селе Соймы Хустского района на Закарпатье столкнулись три автомобиля — "Opel", "УАЗ" и микроавтобус "Mercedes-Benz" с туристической группой. В результате аварии 13 человек обратились за медицинской помощью, среди них четверо детей. Об этом сообщает полиция Закарпатской области, пишет УНН.

Сегодня около 11:25 в с. Соймы Хустского района произошло ДТП

- говорится в сообщении.

Полицейские установили предварительные обстоятельства аварии: 38-летняя жительница Львова, управляя авто "Opel", на перекрестке выехала на полосу встречного движения и столкнулась с "УАЗ" под управлением 65-летнего жителя с. Репинное. От удара "УАЗ" отбросило на встречную полосу, где он лоб в лоб столкнулся с микроавтобусом "Mercedes-Benz", который перевозил туристическую группу.

За медицинской помощью обратились 13 человек, среди которых четверо детей. Двое людей из "УАЗ" госпитализированы, еще одна пассажирка после оказания помощи будет лечиться амбулаторно. Из микроавтобуса к медикам обратились 10 пассажиров, среди которых трое девочек, возрастом 7, 13 и 14 лет.

В полиции отметили, что все водители прошли освидетельствование и были трезвыми.

Происшествие квалифицировали по ч. 1 ст. 286 УК Украины. По делу назначат экспертные исследования для установления окончательных обстоятельств аварии. Следствие продолжается.

Во Львовской области водителя отправили под арест за ДТП с тремя погибшими подростками22.07.26, 16:31 • 3928 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
Дорожно-транспортное происшествие
Национальная полиция Украины
Закарпатская область
Львов