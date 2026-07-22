Во Львовской области водителя отправили под арест за ДТП с тремя погибшими подростками
Киев • УНН
Суд во Львовской области взял под стражу водителя, который в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельное ДТП в Бродах. В результате аварии погибли трое несовершеннолетних пассажирок, еще одна девушка травмирована.
Во Львовской области суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей водителю, который совершил смертельное ДТП с тремя погибшими подростками в Бродах, пишет УНН со ссылкой на Нацполицию.
Подозреваемому, который в состоянии алкогольного опьянения совершил дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли трое несовершеннолетних пассажирок, а еще одна несовершеннолетняя была травмирована, избрали меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога
Детали
Событие произошло 20 июля около 01:55 на улице Богуна в городе Броды Золочевского района.
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Водитель автомобиля после ДТП покинул место происшествия. Его разыскали и задержали.
"Установлено, что он управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения", - отметили в полиции.
Задержанному сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины.
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