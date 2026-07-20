На Львовщине в ДТП погибли трое несовершеннолетних, нетрезвый водитель скрылся с места происшествия - полиция
Киев • УНН
В Бродах 24-летний водитель Mercedes в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП, в результате которого погибли три девушки 15 и 16 лет. Водитель скрылся, но был разыскан полицией.
У Бродах во Львовской области в смертельном ДТП погибли трое несовершеннолетних, полицейские разыскали водителя, который подозревается в том, что в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП и скрылся с места происшествия, сообщили в ГУНП в области в понедельник, пишет УНН.
Детали
Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 20 июля около 01:50 на улице Богуна в городе Броды Золочевского района.
"Как предварительно установили правоохранители, 24-летний водитель автомобиля Mercedes, не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в дерево, а затем в бетонную электроопору, после чего транспортное средство перевернулось", - говорится в сообщении.
От полученных в результате ДТП травм трое несовершеннолетних пассажирок: 15-летняя и две 16-летние девушки – погибли на месте происшествия. Еще двое пассажиров: 16-летняя девушка и 17-летний парень – получили телесные повреждения и были доставлены в больницу
Как указали в полиции, "водитель автомобиля после ДТП покинул место происшествия. Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями полицейские установили его местонахождение. Установлено, что он управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения".
По факту следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления полиции Львовщины начали уголовное производство по ч.4 ст.286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от семи до десяти лет.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
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