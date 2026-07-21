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Смертельное ДТП с тремя погибшими подростками на Львовщине: водитель получил подозрение

Киев • УНН

 • 3660 просмотра

24-летний водитель Mercedes, по данным полиции, будучи пьяным, въехал в кювет, в результате чего погибли три 16-летние пассажирки. Он задержан и подозревается в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии опьянения.

Смертельное ДТП с тремя погибшими подростками на Львовщине: водитель получил подозрение

Во Львовской области сообщили о подозрении водителю, который совершил смертельное ДТП с тремя погибшими подростками в Бродах, пишет УНН со ссылкой на ГУНП в области.

Детали

Дорожно-транспортное происшествие произошло 20 июля около 01:55 на улице Богуна в городе Броды Золочевского района.

Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля Mercedes E200, 24-летний житель Бродов, не справился с управлением, съехал с проезжей части и въехал в кювет, где совершил столкновение с двумя деревьями и бетонной электроопорой, после чего транспортное средство перевернулось.

От полученных в результате ДТП травм трое 16-летних пассажирок погибли на месте происшествия. Еще одна пассажирка, 16-летняя девушка, находится в больнице в тяжелом состоянии.

Водитель автомобиля после ДТП покинул место происшествия. Полицейские нашли его и задержали.

"Установлено, что он управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

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Задержанному, как указано, сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от семи до десяти лет.

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Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Дорожно-транспортное происшествие
Пожизненное лишение свободы
Национальная полиция Украины
Львовская область
Украина