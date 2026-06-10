В Кении вспыхнули протесты из-за строительства центра для карантина больных Эболой

В кенийском городе Наньюки протесты против строительства карантинного центра для людей, которые могут быть инфицированы вирусом Эбола, переросли в столкновения с полицией. В результате беспорядков по меньшей мере два человека получили ранения, десятки участников акции были задержаны. Об этом сообщает Yle, пишет УНН.

Детали

По информации свидетелей, один из протестующих получил ранение в голову в результате выстрела, еще один человек пострадал от применения слезоточивого газа. Полиция использовала слезоточивый газ и водометы для разгона толпы после того, как демонстранты начали бросать камни и устраивать поджоги.

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Причиной протестов стали планы США построить вблизи авиабазы Лайкипия, примерно в 150 километрах от Найроби, карантинный центр для американских граждан, прибывающих из Демократической Республики Конго, где продолжается вспышка Эболы.

Участники акции выступили против размещения такого объекта в стране. Они заявляют, что не хотят рисковать распространением опасной болезни. В то же время в Кении на данный момент не зафиксировано ни одного подтвержденного случая заболевания Эболой.

В Кении во время протестов из-за американского центра для больных Эболой погибли два человека — Reuters