2180 просмотра
В Минобороны рассказали, ликвидируют ли ТЦК в ходе реформы армии
11468 просмотра
США ведут переговоры о расширении "ядерного зонтика" в Европе - FT
20061 просмотра
Российский удар по Украине унес жизни 13 человек, в Днепре 6 пропавших - МВД
39787 просмотра
Проект Freya. Что это такое и кого сможет защитить антибаллистический щит
1 июня, 23:28 • 53962 просмотра
рф нанесла массированный удар по Киеву баллистикой, крылатыми ракетами и дронами
1 июня, 16:47 • 53230 просмотра
Буданов анонсировал новый обмен военнопленными в ближайшее время
1 июня, 15:17 • 56273 просмотра
Сложнейшая акушерская патология: где в столице спасают женщин с врастанием плаценты
1 июня, 13:39 • 47234 просмотра
Украина строит новую «килл-зону» для России — как middle strike-дроны могут изменить ход войны
1 июня, 12:19 • 96497 просмотра
Коррупционный скандал в БЭБ: в Раде призывают проверить законность открытых уголовных дел
1 июня, 09:18 • 52427 просмотра
Из-за жалоб клиники сайт StopOdrex заблокировали в четвертый раз, а историй от бывших пациентов стало еще больше
В Кении во время протестов из-за американского центра для больных Эболой погибли два человека — Reuters

Киев • УНН

 • 966 просмотра

В Кении два человека погибли во время протестов против карантинного центра США. Суд приостановил строительство объекта для больных Эболой до 23 июня.

Суд в Кении еще на три недели заблокировал строительство американского карантинного центра для людей, которые могли заразиться вирусом Эбола. На фоне протестов против этого объекта погибли два человека. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Речь идет о предложенном США карантинном центре на 50 мест в городе Наньюки в центральной части Кении. Там планировали размещать граждан США, которые могли контактировать с вирусом Эбола в Демократической Республике Конго или Уганде.

Часть кенийцев выступила против проекта, обвинив США в переносе рисков, связанных с лечением опасной болезни, на территорию Кении.

Судья Высокого суда Кении Патрисия Ньяунди запретила правительству страны предпринимать любые шаги по строительству или запуску объекта до завершения рассмотрения дела. Следующее слушание назначено на 23 июня.

Накануне в Наньюки прошли массовые протесты. Организатор акции Патрик Вахоме заявил, что два человека погибли от огнестрельных ранений после того, как полиция открыла огонь. Источники в сфере безопасности также подтвердили гибель двух человек.

В то же время представитель полиции Майкл Мучири заявил, что не располагает информацией о погибших.

Президент Кении Уильям Руто защитил соглашение с США и заявил, что центр является частью более широкого плана готовности к вспышкам опасных болезней.

"Мы — ответственное правительство. Мы знаем, что делаем", — сказал Руто.

По данным Reuters, вспышка редкого штамма Эболы Bundibugyo в настоящее время сосредоточена в восточной части Конго, а отдельные случаи уже зафиксированы в Уганде. Сообщается о более чем 900 вероятных случаях заболевания и более чем 220 возможных смертях.

Андрей Тимощенков

