В Кении во время протестов из-за американского центра для больных Эболой погибли два человека — Reuters

Суд в Кении еще на три недели заблокировал строительство американского карантинного центра для людей, которые могли заразиться вирусом Эбола. На фоне протестов против этого объекта погибли два человека. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Речь идет о предложенном США карантинном центре на 50 мест в городе Наньюки в центральной части Кении. Там планировали размещать граждан США, которые могли контактировать с вирусом Эбола в Демократической Республике Конго или Уганде.

Часть кенийцев выступила против проекта, обвинив США в переносе рисков, связанных с лечением опасной болезни, на территорию Кении.

Судья Высокого суда Кении Патрисия Ньяунди запретила правительству страны предпринимать любые шаги по строительству или запуску объекта до завершения рассмотрения дела. Следующее слушание назначено на 23 июня.

Накануне в Наньюки прошли массовые протесты. Организатор акции Патрик Вахоме заявил, что два человека погибли от огнестрельных ранений после того, как полиция открыла огонь. Источники в сфере безопасности также подтвердили гибель двух человек.

В то же время представитель полиции Майкл Мучири заявил, что не располагает информацией о погибших.

Президент Кении Уильям Руто защитил соглашение с США и заявил, что центр является частью более широкого плана готовности к вспышкам опасных болезней.

"Мы — ответственное правительство. Мы знаем, что делаем", — сказал Руто.

По данным Reuters, вспышка редкого штамма Эболы Bundibugyo в настоящее время сосредоточена в восточной части Конго, а отдельные случаи уже зафиксированы в Уганде. Сообщается о более чем 900 вероятных случаях заболевания и более чем 220 возможных смертях.

На фоне вспышки Эболы в Конго эксперты предупреждают о связи с мясом диких животных