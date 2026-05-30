Рубрики
На фоне вспышки Эболы в Конго эксперты предупреждают о связи с мясом диких животных

Киев • УНН

 • 1356 просмотра

В Конго зафиксировали более 1000 случаев Эболы и 220 смертей с мая. Эксперты связывают вспышку с употреблением и обработкой мяса диких животных.

На фоне того, как Эбола лихорадит Конго, эксперты предупреждают о связи с употреблением мяса диких животных, сообщает AP, пишет УНН

Детали

Хотя Эбола обычно не распространяется через пищу, случаи заболевания в Африке связывают с охотой, разделкой и обработкой мяса инфицированных животных, сообщают Центры по контролю и профилактике заболеваний США.

Правительство Конго подтвердило более 1000 подозреваемых случаев заболевания и по меньшей мере 220 смертей с момента объявления вспышки Эболы 15 мая. Похоже, что вирус распространялся незаметно в течение недель, и Всемирная организация здравоохранения подозревает, что он гораздо масштабнее, чем сообщалось.

Эбола, названная в честь притока реки Конго, была впервые обнаружена в 1976 году во время одновременных вспышек в Конго и современном Южном Судане. Считается, что вспышки начинаются с передачи вируса человеку от зараженного животного, такого как летучая лисица. Эти межвидовые инфекции часто случаются, когда люди касаются и едят мясо диких животных, говорят эксперты.

Но поскольку вспышки Эболы случаются лишь спорадически в общинах, регулярно употребляющих мясо диких животных, некоторые люди "не верят в связь", а другие "абсолютно не знают" об угрозе для здоровья от употребления мяса диких животных, сказал доктор Мисаки Вайенгера, микробиолог, консультирующий Министерство здравоохранения Уганды по вопросам эпидемий.

"Очень трудно изменить некоторые из этих базовых практик", - сказал он.

Местные жители заплатили высокую цену за эпизодические вспышки Эболы, кровавые симптомы которой могут терроризировать целые деревни и заставить многих поверить, что на них наложены злые чары.

Вирус Эбола ответственен за 17 вспышек в Конго и многих других местах региона. Самая смертоносная вспышка в Западной Африке между 2014 и 2016 годами заразила примерно 28 000 человек и унесла жизни более 11 300.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, изучавшей риск Эболы, связанный с употреблением и обработкой мяса диких животных после эпидемии в Западной Африке, переход Эболы от животного к человеку является редким, но "его последствия, тем не менее, катастрофичны".

Юлия Шрамко

