ВСУ поразили РЛС в Крыму, склады и пункты управления оккупантов в Донецкой области — Генштаб
Минобороны Румынии подтвердило, что на жилой дом упал именно российский дрон
Потепление вернется в Украину в начале июня - синоптик
Украина хочет открыть первый кластер Fundamentals по вступлению в ЕС в ближайшие недели - Зеленский
В Fire Point ответили на обвинения в «монополии на рынке оружия», Миндиче и «завышенных ценах»
Дроны атаковали три танкера «теневого флота» РФ вблизи Турции
рф блокирует масштабный обмен пленными 1000 на 1000 вопреки договоренностям - Лубинец
Баллистика Fire Point может массированно ударить по москве уже этой осенью
Эксклюзив
Гражданская авиация может стать драйвером послевоенного восстановления Украины, считают в Раде
Каллас впервые назвала список требований ЕС к россии для мирных переговоров по войне в Украине
Гендиректор ВОЗ заявил, что вспышку Эболы в Конго можно остановить

Киев • УНН

 • 1892 просмотра

В Конго зафиксировали более 900 случаев Эболы и 240 смертей. ВОЗ считает вспышку контролируемой и выступает против ограничений на международные поездки.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что нынешняя вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго остается контролируемой и ее можно остановить. Об этом он сказал во время визита в страну, сообщает Yle, пишет УНН.

Детали

По данным ВОЗ, в Конго зафиксировано более 900 подозреваемых случаев заражения вирусом Эбола. С середины мая от болезни, по предварительным оценкам, могли умереть почти 240 человек. В то же время вирус уже распространился за пределы страны, в частности в соседнюю Уганду, где также выявлены случаи заражения.

Конго просит экспериментальное лечение от Эболы после того, как число зараженных превысило 1000 человек28.05.26, 03:28 • 3504 просмотра

Тедрос подчеркнул, что международное сообщество должно активизировать меры реагирования, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции. По его словам, нынешняя ситуация остается сложной, однако контроль над вспышкой все еще возможен.

Глава ВОЗ также отметил, что организация не поддерживает введение ограничений на поездки как инструмент борьбы с эпидемией. По его словам, такие меры имеют ограниченную эффективность и не являются решающими для сдерживания распространения вируса.

Вспышка Эболы в Конго может стать самой смертоносной в истории - Международный комитет спасения27.05.26, 17:08 • 3964 просмотра

