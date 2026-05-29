Гендиректор ВОЗ заявил, что вспышку Эболы в Конго можно остановить

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что нынешняя вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго остается контролируемой и ее можно остановить. Об этом он сказал во время визита в страну, сообщает Yle, пишет УНН.

Детали

По данным ВОЗ, в Конго зафиксировано более 900 подозреваемых случаев заражения вирусом Эбола. С середины мая от болезни, по предварительным оценкам, могли умереть почти 240 человек. В то же время вирус уже распространился за пределы страны, в частности в соседнюю Уганду, где также выявлены случаи заражения.

Конго просит экспериментальное лечение от Эболы после того, как число зараженных превысило 1000 человек

Тедрос подчеркнул, что международное сообщество должно активизировать меры реагирования, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции. По его словам, нынешняя ситуация остается сложной, однако контроль над вспышкой все еще возможен.

Глава ВОЗ также отметил, что организация не поддерживает введение ограничений на поездки как инструмент борьбы с эпидемией. По его словам, такие меры имеют ограниченную эффективность и не являются решающими для сдерживания распространения вируса.

Вспышка Эболы в Конго может стать самой смертоносной в истории - Международный комитет спасения