Глава ВОЗ призвал Уганду отменить ограничения на границе с Конго из-за вспышки Эболы

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал власти Уганды пересмотреть решение о временном закрытии границы с Демократической Республикой Конго, введенное из-за вспышки лихорадки Эбола. Об этом он заявил во время визита в изолятор для больных Эболой в столице страны Кампале, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Тедрос отметил, что общие ограничения на поездки не являются эффективным инструментом борьбы с распространением болезни.

Общие ограничения на путешествия не работают, поэтому я надеюсь, что они пересмотрят этот вопрос – сказал глава ВОЗ, комментируя решение Уганды относительно границы с Конго.

В то же время глава организации положительно оценил действия угандийских властей в ответ на вспышку заболевания, назвав их оперативными и эффективными. ВОЗ ранее объявила вспышку редкого штамма вируса Эбола "Бундибуджио" чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в конголезской провинции Итури, где подтверждено 515 из 544 случаев заболевания. В Уганде на сегодняшний день подтверждено 19 случаев Эболы, большинство из которых связаны с прибытием инфицированных лиц из Конго.

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