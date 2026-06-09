Глава ВОЗ призвал Уганду отменить ограничения на границе с Конго из-за вспышки Эболы
Киев • УНН
Глава ВОЗ назвал закрытие границ неэффективным методом борьбы с Эболой. Он призвал Уганду отменить ограничения на въезд из соседнего Конго.
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал власти Уганды пересмотреть решение о временном закрытии границы с Демократической Республикой Конго, введенное из-за вспышки лихорадки Эбола. Об этом он заявил во время визита в изолятор для больных Эболой в столице страны Кампале, сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Тедрос отметил, что общие ограничения на поездки не являются эффективным инструментом борьбы с распространением болезни.
Общие ограничения на путешествия не работают, поэтому я надеюсь, что они пересмотрят этот вопрос
В то же время глава организации положительно оценил действия угандийских властей в ответ на вспышку заболевания, назвав их оперативными и эффективными. ВОЗ ранее объявила вспышку редкого штамма вируса Эбола "Бундибуджио" чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения.
Больше всего случаев заражения зафиксировано в конголезской провинции Итури, где подтверждено 515 из 544 случаев заболевания. В Уганде на сегодняшний день подтверждено 19 случаев Эболы, большинство из которых связаны с прибытием инфицированных лиц из Конго.
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