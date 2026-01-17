Трамп предлагает посредничество США в разрешении спора вокруг Великой эфиопской плотины

Президент Дональд Трамп выразил готовность возобновить роль США как главного посредника в многолетнем конфликте между Египтом и Эфиопией по поводу распределения вод реки Нил. Глава Белого дома стремится достичь постоянного соглашения, которое предотвратило бы возможное военное противостояние в регионе. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

В письме президенту Египта Абделю Фаттаху ас-Сиси, опубликованном в социальных сетях в пятницу, 16 января 2026 года, Трамп изложил свое видение решения проблемы.

Я считаю, что с помощью надлежащей технической экспертизы, честных и прозрачных переговоров, а также сильной роли Соединенных Штатов в мониторинге и координации между сторонами, мы можем достичь долгосрочного соглашения для всех стран бассейна Нила – заявил Трамп.

Президент подчеркнул, что "успешный подход" позволит гарантировать предсказуемые объемы воды для Египта, одновременно предоставляя Эфиопии возможность производить "значительное количество электроэнергии".

Суть конфликта вокруг плотины "Возрождение"

Проект Великой эфиопской плотины "Возрождение" (GERD), который официально заработал в прошлом году, является критически важным для энергетики Эфиопии.

Однако Каир расценивает заполнение плотины как прямую угрозу национальной безопасности и водоснабжению, поскольку Египет почти полностью зависит от Нила. Судан, расположенный ниже по течению, также выражает серьезную обеспокоенность по поводу стабильности речного потока.

Контекст и предыдущие попытки

Трамп неоднократно упоминал этот конфликт в контексте своих усилий по установлению мира, за которые он надеется получить Нобелевскую премию. Ранее, в сентябре, он прокомментировал масштабность проекта во время выступления в Вирджинии

Они построили небольшую плотину в Эфиопии, которая является чем-то вроде самой большой плотины в мире. И она влияет на воду, идущую в Нил. Вы бы сказали, что это проблема? Я бы сказал, что это большая проблема – сказал Трамп.

Несмотря на то, что во время первого срока Трампа и администрации Байдена окончательного компромисса достичь не удалось, новая инициатива Белого дома свидетельствует о намерении США усилить влияние в Восточной Африке через энергетическую и водную дипломатию.

