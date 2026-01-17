Трамп пропонує посередництво США у вирішенні суперечки навколо Великої ефіопської греблі

Президент Дональд Трамп висловив готовність відновити роль США як головного посередника у багаторічному конфлікті між Єгиптом та Ефіопією щодо розподілу вод річки Ніл. Глава Білого дому прагне досягти постійної угоди, яка б запобігла можливому військовому протистоянню в регіоні. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

У листі до президента Єгипту Абделя Фаттаха ас–Сісі, опублікованому в соціальних мережах у п'ятницю, 16 січня 2026 року, Трамп окреслив своє бачення розв'язання проблеми.

Я вважаю, що за допомогою належної технічної експертизи, чесних та прозорих переговорів, а також сильної ролі Сполучених Штатів у моніторингу та координації між сторонами, ми можемо досягти довгострокової угоди для всіх країн басейну Нілу

Президент підкреслив, що "успішний підхід" дозволить гарантувати передбачувані обсяги води для Єгипту, одночасно надаючи Ефіопії можливість виробляти "значну кількість електроенергії".

Проєкт Великої ефіопської греблі "Відродження" (GERD), який офіційно запрацював минулого року, є критично важливим для енергетики Ефіопії.

Проте Каїр розцінює заповнення греблі як пряму загрозу національній безпеці та водопостачанню, оскільки Єгипет майже повністю залежить від Нілу. Судан, розташований нижче за течією, також висловлює серйозну стурбованість щодо стабільності річкового потоку.

Трамп неодноразово згадував цей конфлікт у контексті своїх зусиль зі встановлення миру, за які він сподівається отримати Нобелівську премію. Раніше, у вересні, він прокоментував масштабність проєкту під час виступу у Вірджиніїю

Вони побудували невелику дамбу в Ефіопії, яка є чимось на зразок найбільшої дамби у світі. І вона впливає на воду, що йде до Нілу. Ви б сказали, що це проблема? Я б сказав, що це велика проблема