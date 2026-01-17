$43.180.08
18:27 • 8678 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
18:20 • 13638 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 17596 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 17848 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 35047 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 31368 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
16 січня, 11:02 • 27654 перегляди
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
16 січня, 10:01 • 25678 перегляди
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
16 січня, 08:50 • 24829 перегляди
Україна має запаси пального на 20+ днів, імпорт триває, запаси газу також є - міністр
Ексклюзив
16 січня, 08:00 • 35021 перегляди
Як дізнатися, чи перебуває людина в “розшуку” ТЦК: відповідь адвокатаPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Трамп пропонує посередництво США у вирішенні суперечки навколо Великої ефіопської греблі

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Трамп готовий відновити роль США як посередника у конфлікті між Єгиптом та Ефіопією щодо розподілу вод Нілу. Він прагне досягти угоди, яка запобігтиме військовому протистоянню, забезпечивши воду для Єгипту та електроенергію для Ефіопії.

Трамп пропонує посередництво США у вирішенні суперечки навколо Великої ефіопської греблі

Президент Дональд Трамп висловив готовність відновити роль США як головного посередника у багаторічному конфлікті між Єгиптом та Ефіопією щодо розподілу вод річки Ніл. Глава Білого дому прагне досягти постійної угоди, яка б запобігла можливому військовому протистоянню в регіоні. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

У листі до президента Єгипту Абделя Фаттаха ас–Сісі, опублікованому в соціальних мережах у п'ятницю, 16 січня 2026 року, Трамп окреслив своє бачення розв'язання проблеми.

Я вважаю, що за допомогою належної технічної експертизи, чесних та прозорих переговорів, а також сильної ролі Сполучених Штатів у моніторингу та координації між сторонами, ми можемо досягти довгострокової угоди для всіх країн басейну Нілу

– заявив Трамп.

Президент підкреслив, що "успішний підхід" дозволить гарантувати передбачувані обсяги води для Єгипту, одночасно надаючи Ефіопії можливість виробляти "значну кількість електроенергії".

Суть конфлікту навколо греблі "Відродження"

Проєкт Великої ефіопської греблі "Відродження" (GERD), який офіційно запрацював минулого року, є критично важливим для енергетики Ефіопії.

Трамп оголосив про запуск другого етапу мирного плану для Гази: повна демілітаризація та технократичний уряд16.01.26, 07:08 • 5218 переглядiв

Проте Каїр розцінює заповнення греблі як пряму загрозу національній безпеці та водопостачанню, оскільки Єгипет майже повністю залежить від Нілу. Судан, розташований нижче за течією, також висловлює серйозну стурбованість щодо стабільності річкового потоку.

Контекст та попередні спроби

Трамп неодноразово згадував цей конфлікт у контексті своїх зусиль зі встановлення миру, за які він сподівається отримати Нобелівську премію. Раніше, у вересні, він прокоментував масштабність проєкту під час виступу у Вірджиніїю

Вони побудували невелику дамбу в Ефіопії, яка є чимось на зразок найбільшої дамби у світі. І вона впливає на воду, що йде до Нілу. Ви б сказали, що це проблема? Я б сказав, що це велика проблема

– сказав Трамп.

Попри те, що під час першого терміну Трампа та адміністрації Байдена остаточного компромісу досягти не вдалося, нова ініціатива Білого дому свідчить про намір США посилити вплив у Східній Африці через енергетичну та водну дипломатію. 

Адміністрація Трампа розглядає можливість створення "Ради миру" для України за зразком Гази17.01.26, 00:29 • 1444 перегляди

Степан Гафтко

Новини Світу
Енергетика
Соціальна мережа
Електроенергія
Bloomberg
Абдель Фаттах Ас-Сісі
Вірджинія
Дональд Трамп
Ефіопія
Сполучені Штати Америки
Єгипет
Судан