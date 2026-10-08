Украина вошла в четвёрку наименее мирных стран мира — рейтинг Глобального индекса мира
Киев • УНН
Украина заняла четвёртое место среди наименее мирных стран в рейтинге Глобального индекса мира 2026 года. Россия возглавила этот список.
Украина вошла в четверку наименее мирных стран во всем мире. Об этом говорится в рейтинге Глобального индекса мира 2026 года, опубликованном Институтом экономики и мира, сообщает УНН.
Детали
Отмечается, что Россия впервые заняла первое место среди наименее мирных стран, за ней следуют Судан, Демократическая Республика Конго, Украина и Израиль.
Южная Азия зафиксировала наибольшее ухудшение показателей Индекса 2026 года, обусловленное снижением показателей в Непале, Индии и Пакистане
Указывается, что Исландия остается самой мирной страной в мире, и эту позицию она занимает уже 19 лет подряд, за ней следуют Новая Зеландия, Швейцария, Словения и Ирландия.
Напомним
Украина заняла 52-е место в рейтинге самых сильных паспортов в мире и 37-е в Европе по версии Passport Reports.
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