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Украина вошла в четвёрку наименее мирных стран мира — рейтинг Глобального индекса мира

Киев • УНН

 • 2368 просмотра

Украина заняла четвёртое место среди наименее мирных стран в рейтинге Глобального индекса мира 2026 года. Россия возглавила этот список.

Украина вошла в четвёрку наименее мирных стран мира — рейтинг Глобального индекса мира

Украина вошла в четверку наименее мирных стран во всем мире. Об этом говорится в рейтинге Глобального индекса мира 2026 года, опубликованном Институтом экономики и мира, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что Россия впервые заняла первое место среди наименее мирных стран, за ней следуют Судан, Демократическая Республика Конго, Украина и Израиль.

Южная Азия зафиксировала наибольшее ухудшение показателей Индекса 2026 года, обусловленное снижением показателей в Непале, Индии и Пакистане

- говорится в материале.

Указывается, что Исландия остается самой мирной страной в мире, и эту позицию она занимает уже 19 лет подряд, за ней следуют Новая Зеландия, Швейцария, Словения и Ирландия.

Напомним

Украина заняла 52-е место в рейтинге самых сильных паспортов в мире и 37-е в Европе по версии Passport Reports.

Грузия вошла в список "дружественных" россии стран, ее "рейтинг" вырос18.02.26, 09:25 • 6695 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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