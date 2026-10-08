Україна увійшла до четвірки найменш мирних країн світу - Рейтинг Глобального індексу миру
Київ • УНН
Україна посіла четверте місце серед найменш мирних країн у рейтингу Глобального індексу миру 2026 року. росія очолила цей список.
Україна увійшла до четвірки найменш мирних країн у всьому світі. Про це йдеться у Рейтингу Глобального індексу миру 2026 року, опублікованому Інститутом економіки та миру, повідомляє УНН.
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Зазначається, що росія вперше посіла перше місце серед найменш мирних країн, за нею йдуть Судан, Демократична Республіка Конго, Україна та Ізраїль.
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Вказується, що Ісландія залишається наймирнішою країною у світі, і цю позицію вона займає вже 19 років поспіль, за нею йдуть Нова Зеландія, Швейцарія, Словенія та Ірландія.
Нагадаємо
Україна посіла 52-ге місце у рейтингу найсильніших паспортів у світі і 37-ме в Європі за версією Passport Reports.
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