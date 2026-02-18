Грузія увійшла до списку "дружніх" до росії країн, її "рейтинг" зріс

$43.260.09
17 лютого, 18:24 • 14397 перегляди
Умєров про мирні переговори у Женеві: завтра політична та військова групи продовжать роботу
Ексклюзив
17 лютого, 14:26 • 29807 перегляди
Примусова паспортизація, а не свідомий вибір - Чийгоз пояснив, як окупанти змушують отримувати паспорти рф у Криму
17 лютого, 12:59 • 31204 перегляди
Новий раунд переговорів Україна-США-рф стартує у Женеві - УмєровPhoto
17 лютого, 12:23 • 33013 перегляди
Ігнат спростував чутки про "іноземну ескадрилью" з F-16 в українському небіPhoto
17 лютого, 12:15 • 30100 перегляди
ЄС підтвердив плани ухвалити 20-й пакет санкцій проти рф до 24 лютого
Ексклюзив
17 лютого, 09:48 • 25833 перегляди
Вплив афродизіаків на лібідо - міф чи наука?
Ексклюзив
17 лютого, 08:25 • 29725 перегляди
САП проситиме для Галущенка мільйонну заставуPhoto
17 лютого, 04:30 • 37359 перегляди
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19 • 49064 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 57468 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
Кількість постраждалих від російських БпЛА на Сумщині зросла до 1117 лютого, 21:33 • 13055 перегляди
Українсько-російські переговори у політичній групі зайшли в глухий кут - Axios17 лютого, 21:47 • 13465 перегляди
Атака росіян на Запоріжжя: кількість постраждалих зросла, у ДСНС повідомили подробиціPhoto17 лютого, 22:57 • 11951 перегляди
У Криму мобільний зв’язок перетворився на фікцію - ЦНС18 лютого, 01:24 • 10875 перегляди
Масштабний збій стався вночі у роботі сервісів Google, YouTube та CloudflarePhoto06:29 • 9408 перегляди
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує судPhoto17 лютого, 10:46 • 38987 перегляди
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій16 лютого, 18:03 • 53547 перегляди
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto16 лютого, 14:10 • 61086 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 81908 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 84933 перегляди
Володимир Зеленський
Олег Кіпер
Рустем Умєров
Герман Галущенко
Андрій Сибіга
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Державний кордон України
Європа
Cardi B зі сцени заявила що більше не у стосунках із батьком своєї дитиниVideo17 лютого, 17:21 • 12319 перегляди
Ірина Білик вразила новим іміджем після б’юті-перевтіленняVideo17 лютого, 11:43 • 24964 перегляди
Alyona Alyona розповіла про різке погіршення самопочуття та діагностований бронхітPhoto17 лютого, 11:12 • 20623 перегляди
Джессіка Альба заплатить Кешу Воррену $3 млн після розлучення16 лютого, 23:14 • 30642 перегляди
Тарас Цимбалюк налякав шанувальників лікарняним фото та пояснив, що з ним сталосяPhoto16 лютого, 18:54 • 28287 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
Опалення

Грузія увійшла до списку "дружніх" до росії країн, її "рейтинг" зріс

Київ • УНН

 • 114 перегляди

Оцінка "дружності" Грузії до росії зросла з 15 до 19,4 балів за рік, згідно з дослідженням російського інституту. Країна тепер у категорії "Відносно дружні/недружні комунікаційні режими".

Грузія увійшла до списку "дружніх" до росії країн, її "рейтинг" зріс

Грузія опинилась у списку "дружніх" до росії країн. Оцінка її "дружності" за рік зросла з 15 балів до 19,4. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Ехо Кавказу" (проект "Радіо Свобода").

Деталі

Відповідну інформацію опублікував російський Національний дослідницький інститут розвитку комунікацій, укомплектований колишніми співробітниками радянських і російських спецслужб.

У 2024 році рейтинг Грузії зріс з 12 до 15 балів, а в 2025-му країна відзначилася 19,4 балами і посіла місце в категорії "Відносно дружні/недружні комунікаційні режими".

На думку російських експертів, найбільш дружніми росії є самопроголошені "республіки" південна осетія і абхазія (окуповані рф частини Грузії – ред), білорусь і країни Центральної Азії: Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменістан і Узбекистан.

Водночас знизився рівень "дружності" Вірменії і Азербайджану. Також у списку "недружніх" країн опинились Латвія, Литва, Молдова, Україна і Естонія. За рік вони стали ще більш "недружніми": у України - 99 балів зі 100.

Нагадаємо

Служба зовнішньої розвідки України повідомляє, що росія втрачає вплив на Південному Кавказі через "маршрут Трампа". Ініціатива США щодо будівництва комунікацій на Південному Кавказі позбавляє росіян позиції головного гравця. Проєкт TRIPP передбачає будівництво інфраструктури та комунікацій між Вірменією та Азербайджаном.

Євген Устименко

ПолітикаСвіт
російська пропаганда
Війна в Україні
Радіо Свобода
Білорусь
Таджикистан
Служба зовнішньої розвідки України
Латвія
Туркменістан
Киргизстан
Узбекистан
Вірменія
Азербайджан
Литва
Сполучені Штати Америки
Естонія
Україна
Молдова
Казахстан
Грузія