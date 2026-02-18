Грузія увійшла до списку "дружніх" до росії країн, її "рейтинг" зріс
Київ • УНН
Оцінка "дружності" Грузії до росії зросла з 15 до 19,4 балів за рік, згідно з дослідженням російського інституту. Країна тепер у категорії "Відносно дружні/недружні комунікаційні режими".
Деталі
Відповідну інформацію опублікував російський Національний дослідницький інститут розвитку комунікацій, укомплектований колишніми співробітниками радянських і російських спецслужб.
У 2024 році рейтинг Грузії зріс з 12 до 15 балів, а в 2025-му країна відзначилася 19,4 балами і посіла місце в категорії "Відносно дружні/недружні комунікаційні режими".
На думку російських експертів, найбільш дружніми росії є самопроголошені "республіки" південна осетія і абхазія (окуповані рф частини Грузії – ред), білорусь і країни Центральної Азії: Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменістан і Узбекистан.
Водночас знизився рівень "дружності" Вірменії і Азербайджану. Також у списку "недружніх" країн опинились Латвія, Литва, Молдова, Україна і Естонія. За рік вони стали ще більш "недружніми": у України - 99 балів зі 100.
Нагадаємо
Служба зовнішньої розвідки України повідомляє, що росія втрачає вплив на Південному Кавказі через "маршрут Трампа". Ініціатива США щодо будівництва комунікацій на Південному Кавказі позбавляє росіян позиції головного гравця. Проєкт TRIPP передбачає будівництво інфраструктури та комунікацій між Вірменією та Азербайджаном.