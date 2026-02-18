Грузия вошла в список "дружественных" россии стран, ее "рейтинг" вырос
Оценка "дружественности" Грузии к россии выросла с 15 до 19,4 баллов за год, согласно исследованию российского института. Страна теперь в категории "Относительно дружественные/недружественные коммуникационные режимы".
Детали
Соответствующую информацию опубликовал российский Национальный исследовательский институт развития коммуникаций, укомплектованный бывшими сотрудниками советских и российских спецслужб.
В 2024 году рейтинг Грузии вырос с 12 до 15 баллов, а в 2025-м страна отметилась 19,4 баллами и заняла место в категории "Относительно дружественные/недружественные коммуникационные режимы".
По мнению российских экспертов, наиболее дружественными россии являются самопровозглашенные "республики" южная осетия и абхазия (оккупированные рф части Грузии - ред), беларусь и страны Центральной Азии: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
В то же время снизился уровень "дружественности" Армении и Азербайджана. Также в списке "недружественных" стран оказались Латвия, Литва, Молдова, Украина и Эстония. За год они стали еще более "недружественными": у Украины – 99 баллов из 100.
Напомним
Служба внешней разведки Украины сообщает, что россия теряет влияние на Южном Кавказе из-за "маршрута Трампа". Инициатива США по строительству коммуникаций на Южном Кавказе лишает россиян позиции главного игрока. Проект TRIPP предусматривает строительство инфраструктуры и коммуникаций между Арменией и Азербайджаном.