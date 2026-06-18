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ООН предупредила об ухудшении ситуации с голодом в 13 регионах мира

Киев • УНН

 • 716 просмотра

ФАО и ВПП прогнозируют усиление продовольственного кризиса в 13 регионах до ноября 2026 года. Острый голод угрожает 266 миллионам человек из-за конфликтов.

ООН предупредила об ухудшении ситуации с голодом в 13 регионах мира
Фото: АР

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) и Всемирная продовольственная программа (ВПП) предупредили о риске ухудшения ситуации с острым голодом в 13 горячих точках мира в ближайшие месяцы. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

В совместном отчете отмечается, что с июня по ноябрь 2026 года продовольственный кризис может усилиться из-за конфликтов, климатических потрясений и сокращения гуманитарного финансирования. В настоящее время высокий уровень острой продовольственной небезопасности угрожает около 266 миллионам человек.

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Наибольшее беспокойство вызывают Судан, Южный Судан, Йемен и Палестина. К этой категории также отнесли Нигерию и Сомали из-за растущего риска голода.

Призыв к действиям

По данным агентств ООН, финансирование продовольственной помощи сократилось примерно на 59% по сравнению с 2022 годом, в то время как потребности продолжают расти.

Предупреждения, изложенные в этом отчете, нельзя игнорировать. Если не принять меры сейчас, ожидается, что миллионы людей столкнутся с ухудшением уровня голода в ближайшие месяцы

– заявил исполняющий обязанности исполнительного директора ВПП Карл Скау.

В ФАО и ВПП также предупредили, что дополнительное влияние на продовольственную безопасность могут оказать конфликты на Ближнем Востоке, вспышка Эболы в Конго и погодное явление Эль-Ниньо, которое способно вызвать засухи и наводнения в уязвимых регионах.

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Степан Гафтко

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