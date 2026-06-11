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Война в Иране может привести к массовому голоду среди уязвимых групп населения — ООН

Киев • УНН

 • 1358 просмотра

Война в Иране и закрытие Ормузского пролива вызвали рост цен на продовольствие. ООН предупреждает о риске массового голода из-за дефицита финансирования.

Война в Иране может привести к массовому голоду среди уязвимых групп населения — ООН

Последствия войны в Иране угрожают миллионам наиболее уязвимых людей кризисными уровнями голода или еще худшими последствиями, заявил исполняющий обязанности исполнительного директора Всемирной продовольственной программы (WFP) Карл Скау в интервью CNN, пишет УНН.

Детали

Закрытие Ормузского пролива резко повысило стоимость топлива, сделав деятельность организации значительно дороже. Рост цен на топливо также подтолкнул вверх стоимость продуктов питания во всем мире. Кроме того, поставки критически важных удобрений из региона Персидского залива для посевной в таких странах, как Судан, были осложнены из-за блокирования ключевого морского пути.

Это разрушительное сочетание факторов для организации, которая и так вынуждена принимать сложные решения из-за существенного сокращения финансирования.

Во многих местах мы уже забираем у голодных, чтобы накормить тех, кто умирает от голода

- сказал Скау.

WFP зависит от пожертвований правительств и столкнулась со значительным падением финансирования со всех сторон, в частности от крупнейшего донора — США. По состоянию на понедельник взнос США на 2026 год составил около 731 млн долларов, тогда как в 2024 году он превышал 4 млрд долларов.

Скау объяснил, что в беднейших странах мира "когда цена на еду растет на 20–30%, люди просто едят на 20–30% меньше".

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В марте гуманитарная организация предупреждала, что еще 45 миллионов человек могут столкнуться с острым голодом к июлю, если цена на нефть будет оставаться выше 100 долларов за баррель. Теперь, по словам Скау, последствия уже начинают проявляться на местах — в Шри-Ланке, Сомали и Афганистане.

Даже если Ормузский пролив откроют уже завтра, влияние кризиса еще долго будет ощущаться, отметил он.

"Восстановление займет время", — сказал он в интервью CNN в Вашингтоне.

"Мы надеемся, что этот конфликт завершится и пролив откроют завтра. Но очевидно, что богатые страны должны активизироваться, чтобы смягчить удар по наиболее уязвимым", — добавил он.

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Сокращение финансирования повлияло на способность организации помогать наиболее нуждающимся. В отличие от предыдущих кризисов, таких как война в Украине или пандемия COVID-19, роста взносов не произошло.

"В прошлом году финансирование упало на 40% в годовом исчислении", — сказал Скау, бывший шведский дипломат, ставший исполняющим обязанности руководителя организации после отставки Синди Маккейн. С мая 2023 года он занимал должность главного операционного директора WFP.

Еще до начала войны в Иране организация сталкивалась с ростом потребностей во всем мире. В Судане 20 миллионов человек не имеют достаточного доступа к пище; сотни тысяч были вынуждены покинуть свои дома в Ливане; в Украине за последние два года зафиксировано более 80 инцидентов, повлиявших на пункты распределения WFP, склады, транспорт или имущество партнеров. В конце мая ракета попала в склад WFP в Днепре.

Рост расходов и сокращение финансирования только усилили эти проблемы. Скау рассказал о регионе Южного Судана, где существует угроза голода, но помощь можно доставить только по воздуху, что очень дорого.

Если мы продолжим этот воздушный мост, это сжигает огромные ресурсы, настолько, что мы не можем помочь другим регионам с чрезвычайным продовольственным кризисом. Мы раньше не сталкивались с таким выбором

- сказал он.

Во время недавнего визита в Афганистан его коллеги на местах пытались определить критерии, кого именно можно обеспечить помощью.

У нас нет ресурсов, чтобы помочь всем домохозяйствам, возглавляемым женщинами с детьми в этой провинции. Так что мы делаем? Устанавливаем порог — например, только семьи с более чем пятью детьми? Это означает, что те, у кого четверо детей, не получают помощь. Это решения, которые нам приходится принимать из-за сокращения финансирования

- пояснил он.

США остаются крупнейшим донором WFP, но при администрации Дональда Трампа финансирование гуманитарной помощи, в частности WFP, сократилось.

Скау заявил, что организация благодарна за вклад США, но в то же время "всегда стремится к большему вовлечению".

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Ольга Розгон

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