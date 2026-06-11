Двадцать две страны обвинили Иран в атаках за рубежом и призвали их прекратить
Киев • УНН
США и 21 страна требуют от Ирана прекратить нападения на людей за рубежом. Спецслужбы Тегерана обвиняют в использовании криминала для терактов.
США и еще 21 страна призвали Иран немедленно прекратить нападения на людей за рубежом. В совместном заявлении они осудили иранские спецслужбы за "позорное" использование криминальных группировок для проведения операций в Европе, Северной Америке и Австралии. Об этом сообщает AFP, пишет УНН.
Попытки убивать, похищать, преследовать, запугивать или иным образом нападать на людей на нашей территории подрывают национальный суверенитет и международные нормы. Эти действия должны быть немедленно прекращены
По их словам, разведывательные службы Корпуса стражей Исламской революции Ирана и его подразделение внешних операций "Кудс" участвовали в "смертоносных заговорах и злонамеренных действиях" против иранских диссидентов, журналистов, а также еврейских и израильских общин и связанных с ними интересов.
"Мы едины в своей решимости защищать наши страны и наших граждан от этих угроз. Исламская Республика Иран должна немедленно прекратить эти действия".
Страны также обвинили Иран в причастности к кампании нападений по всей Европе, направленных против еврейских общин, иранских журналистов и американских журналистов. Ответственность за эти нападения взяла на себе группировка Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya (HAYI), связанная с Ираном.
Дополнение
Название группировки переводится как "Исламское движение людей правой руки". Оно заявило о своей ответственности за нападения на еврейские общины в Великобритании, Бельгии и Нидерландах.
По сообщениям, HAYI заявило, что стоит за нападением с ножом на двух еврейских мужчин и серией поджогов синагог и общественных объектов на севере Лондона в течение последних месяцев.
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В августе прошлого года Австралия выслала посла Ирана, обвинив Тегеран в координации как минимум двух антисемитских атак: поджога синагоги в Мельбурне и кошерного кафе в Сиднее.
Канберра также отозвала посла Австралии из Ирана и приостановила работу своего посольства в Тегеране.
В ноябре Австралия внесла Корпус стражей Исламской революции в список государственных спонсоров терроризма, назвав вероятные атаки в Австралии "беспрецедентными и опасными актами агрессии, организованными иностранным государством на австралийской территории".
Министерство иностранных дел Ирана тогда заявило, что решение Австралии является "оскорбительным и необоснованным шагом", который нарушает международные правила и нормы.
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