Британия вызвала посла Ирана из-за призывов к насилию в соцсетях
Киев • УНН
МИД Британии вызвал посла Ирана из-за провокационных публикаций в соцсетях. Лондон требует прекратить подстрекательство к насилию внутри страны.
Министерство иностранных дел Великобритании вызвало посла Ирана в Лондоне из-за "неприемлемых и провокационных комментариев" посольства в социальных сетях. Об этом сообщает британский МИД, пишет УНН.
Детали
Министр по делам Ближнего Востока Хамиш Фалконер заявил послу Ирана, что действия и комментарии посольства абсолютно неприемлемы, и оно должно прекратить любую форму коммуникации, "которую можно интерпретировать как поощрение насилия в Великобритании или на международном уровне".
В МИД добавили, что британское правительство и впредь будет критиковать иранский режим за его злонамеренные действия на территории Великобритании, безрассудные нападения на союзников Лондона в Персидском заливе и насилие против собственного народа.
