Водометы применялись во время очередных беспорядков после нападения с ножом в Белфасте
Киев • УНН
В Белфасте вторую ночь продолжаются беспорядки из-за нападения с ножом, полиция использовала водометы. Протестующие поджигали технику и атаковали отель.
Водометы были использованы для разгона большой толпы после второй ночи беспорядков в Северной Ирландии, последовавших за нападением с ножом в Белфасте, пишет УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Группа полицейских в экипировке для подавления беспорядков подверглась массированной атаке со стороны людей, бросавших кирпичи, бутылки и куски дерева на большой кольцевой развязке к северо-западу от Белфаста.
Были задействованы дополнительные сотрудники полиции, но беспорядки в среду не были такими масштабными, как во вторник.
Общественный транспорт был остановлен по всей Северной Ирландии, а некоторые школы закрылись раньше в среду, чтобы предотвратить возможные перебои в работе. Центр Белфаста опустел после того, как многие предприятия закрылись на обед.
Водомет был применен на кольцевой развязке Сэндиноувс в Гленгормли, примерно в 13 км к северо-западу от центра Белфаста, пишет издание.
На видео были видны десятки людей в черной одежде и масках, которые разрушали подъездные пути и заборы близлежащих домов, чтобы использовать их в качестве метательных предметов, указывает издание.
Было замечено горящее крупное транспортное средство Министерства инфраструктуры, а также подожженные мусорные баки.
Толпа, как сообщается, пыталась поджечь заброшенное здание в том же районе, при этом некоторые бросали бутылки с зажигательной смесью в полицейские кордоны.
Очевидно, они пытались приблизиться к отелю, где размещаются просители убежища, указывает издание.
Протесты проходили и в других районах Северной Ирландии, но в основном были мирными.
В восточном Белфасте, где во вторник произошли крупные беспорядки, собралось около 150 человек при значительном присутствии полиции. Полиция заявила, что беспорядков было немного и арестов было произведено немного.
В Белфасте вспыхнули беспорядки после ножевого нападения, протестующие жгли автомобили10.06.26, 03:37 • 3638 просмотров