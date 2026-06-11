Водометы применялись во время очередных беспорядков после нападения с ножом в Белфасте

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Водометы были использованы для разгона большой толпы после второй ночи беспорядков в Северной Ирландии, последовавших за нападением с ножом в Белфасте, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Группа полицейских в экипировке для подавления беспорядков подверглась массированной атаке со стороны людей, бросавших кирпичи, бутылки и куски дерева на большой кольцевой развязке к северо-западу от Белфаста.

Были задействованы дополнительные сотрудники полиции, но беспорядки в среду не были такими масштабными, как во вторник.

Общественный транспорт был остановлен по всей Северной Ирландии, а некоторые школы закрылись раньше в среду, чтобы предотвратить возможные перебои в работе. Центр Белфаста опустел после того, как многие предприятия закрылись на обед.

Водомет был применен на кольцевой развязке Сэндиноувс в Гленгормли, примерно в 13 км к северо-западу от центра Белфаста, пишет издание.

На видео были видны десятки людей в черной одежде и масках, которые разрушали подъездные пути и заборы близлежащих домов, чтобы использовать их в качестве метательных предметов, указывает издание.

Было замечено горящее крупное транспортное средство Министерства инфраструктуры, а также подожженные мусорные баки.

Толпа, как сообщается, пыталась поджечь заброшенное здание в том же районе, при этом некоторые бросали бутылки с зажигательной смесью в полицейские кордоны.

Очевидно, они пытались приблизиться к отелю, где размещаются просители убежища, указывает издание.

Протесты проходили и в других районах Северной Ирландии, но в основном были мирными.

В восточном Белфасте, где во вторник произошли крупные беспорядки, собралось около 150 человек при значительном присутствии полиции. Полиция заявила, что беспорядков было немного и арестов было произведено немного.

В Белфасте вспыхнули беспорядки после ножевого нападения, протестующие жгли автомобили