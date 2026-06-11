Иран объявил о закрытии Ормузского пролива для судоходства после новых ударов США
Киев • УНН
КСИР запретил движение судов через Ормузский пролив и угрожает новыми атаками. Центральное командование США опровергает информацию о блокировании пути.
Корпус стражей исламской революции Ирана заявил о закрытии Ормузского пролива для всех судов после новой волны американских ударов по территории страны. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.
Детали
В заявлении КСИР, опубликованном в официальном Telegram-канале, утверждается, что отныне проход через стратегически важный пролив запрещен для любых судов, в частности нефтяных танкеров и торгового флота.
С этой же минуты, из-за нестабильности в регионе, Ормузский пролив объявляется закрытым для всех судов, включая нефтяные танкеры и коммерческие суда. Любое судно, которое попытается пройти через пролив, будет мишенью
В то же время Центральное командование США опровергло эту информацию, заявив, что коммерческие суда продолжают движение через пролив. Иранская сторона эти утверждения отвергла.
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По данным JPMorgan, из-за затянувшегося конфликта судоходство в Ормузском проливе уже существенно сократилось. На данный момент объем движения составляет около 15% от довоенного уровня.
Кроме того, иранские государственные СМИ сообщили об ударах по районам Минаб и Сирик на юге страны вблизи Ормузского пролива. Также были активированы системы противовоздушной обороны в районе энергетического узла Асалуйе на побережье Персидского залива.
При этом государственное телевидение Ирана отметило, что атак на сам энергетический комплекс, где расположены нефтеперерабатывающие и нефтехимические предприятия, на данный момент не зафиксировано.
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