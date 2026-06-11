США начали новую волну бомбардировок территории Ирана
Киев • УНН
Американские военные атаковали цели в Иране по приказу Трампа из-за продолжающейся агрессии. Тегеран ответил запуском баллистических ракет и беспилотников.
Американские военные начали дополнительные удары по целям в Иране по приказу президента Дональда Трампа. Об этом сообщило Центральное командование США (CENTCOM), пишет УНН.
Детали
По данным американского командования, атака началась в 17:15 по восточному времени и является ответом на "необоснованную и продолжительную агрессию Ирана".
Силы Центрального командования США начали нанесение дополнительных ударов в целях самообороны сегодня в 17:15 по восточному времени по ряду целей в Иране по приказу Главнокомандующего. Эти удары являются ответом на необоснованную и продолжительную агрессию Ирана
По информации, распространяемой в СМИ, в воздушном пространстве Ирана находятся десятки американских истребителей.
Тем временем Иран начал запуск баллистических ракет и беспилотников в направлении стран Персидского залива. Официальный Тегеран пока не обнародовал подробную информацию о последствиях новых американских ударов.
Трамп анонсировал новую мощную атаку на Иран10.06.26, 20:15 • 2260 просмотров