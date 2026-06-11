США ввели санкции против компаний Китая и Гонконга из-за поставок оружия Ирану
Киев • УНН
США ввели санкции против 11 субъектов из Китая, Гонконга и Беларуси. Ограничения касаются закупок оружия для Ирана и работы тайных банковских сетей.
Соединенные Штаты ввели новый пакет санкций против 11 физических и юридических лиц, причастных к поддержке закупок вооружения для Ирана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство финансов США, пишет УНН.
Детали
По данным американского ведомства, под санкции попали компании и лица, которые помогали Корпусу стражей исламской революции и иранским военным получать необходимые компоненты и оборудование.
Под ограничения попали компании из Китая и Гонконга
В Министерстве финансов США отметили, что девять фигурантов санкционного списка являются гражданами или компаниями из Китая и Гонконга. Они, по версии Вашингтона, способствовали закупке вооружения для иранских вооруженных сил.
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Также под санкции попала компания из Гонконга, которую американская сторона считает частью тайной банковской сети Ирана.
Санкции коснулись Ирана и Беларуси
Кроме того, Государственный департамент США ввел санкции против двух компаний и отдельных лиц из Ирана и Беларуси.
В Вашингтоне заявили, что ограничения связаны с деятельностью Ирана в сфере обычных вооружений и направлены на усложнение закупки военной продукции и финансирования таких операций.
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