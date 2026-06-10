ООН призвала Иран раскрыть запасы урана и принять инспекторов
Киев • УНН
Совет управляющих принял резолюцию о проверке запасов урана в Иране. Против выступили россия и Китай, а Тегеран назвал решение политизированным.
ООН приняла резолюцию, призывающую Иран заявить об имеющихся запасах обогащенного урана и разрешить инспекторам проверить их, передает УНН.
Совет управляющих, состоящий из 35 стран, одобрил резолюцию 21 голосом против 3 при 10 воздержавшихся.
Как сообщили Reuters дипломаты, против резолюции выступили россия, Китай и Нигер.
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Постоянное представительство Ирана в Вене отвергло решение как ошибочное, политически мотивированное и "лишенное профессионализма".
"Резолюция лицемерно выражает поддержку дипломатическому решению, в то время как США одновременно совершают дальнейшие акты агрессии, в частности против иранской гражданской инфраструктуры, и способствуют конфронтации на различных форумах. Дипломатическое решение требует как минимум добросовестности".
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