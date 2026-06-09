ЕС ввел санкции против Ирана из-за ограничения судоходства в Ормузском проливе

Европейский Союз ввел санкции против двух граждан Ирана и одного подразделения Корпуса стражей исламской революции из-за действий, которые, по мнению Брюсселя, угрожают свободе морского судоходства в Ормузском проливе. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

В санкционный список попали командование ВМС провинции Хормозган Корпуса стражей исламской революции, заместитель командующего по политическим вопросам ВМС КСИР Мохаммед Акбарзаде и представитель Иранского союза экспортеров нефти, газа и нефтехимической продукции Хамид Хоссейни. Это первый случай, когда ЕС применил новый санкционный механизм, направленный на защиту свободы судоходства.

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В Евросоюзе заявили, что ограничения движения через Ормузский пролив неприемлемы. Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас подчеркнула, что страны-члены блока поддержали санкции в отношении лиц и организаций, причастных к нарушению транзита через стратегически важный морской коридор.

В ответ заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади назвал решение ЕС "политическим и лицемерным" и заявил, что Тегеран продолжит реализовывать свою политику в отношении Ормузского пролива. Иран объявил о его закрытии после начала американо-израильских ударов по стране 28 февраля.

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