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ЕС ввел санкции против Ирана из-за ограничения судоходства в Ормузском проливе

Киев • УНН

 • 122 просмотра

ЕС ввел санкции против двух иранцев и подразделения КСИР за ограничение судоходства. Тегеран назвал это решение лицемерным после закрытия пролива.

ЕС ввел санкции против Ирана из-за ограничения судоходства в Ормузском проливе

Европейский Союз ввел санкции против двух граждан Ирана и одного подразделения Корпуса стражей исламской революции из-за действий, которые, по мнению Брюсселя, угрожают свободе морского судоходства в Ормузском проливе. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

В санкционный список попали командование ВМС провинции Хормозган Корпуса стражей исламской революции, заместитель командующего по политическим вопросам ВМС КСИР Мохаммед Акбарзаде и представитель Иранского союза экспортеров нефти, газа и нефтехимической продукции Хамид Хоссейни. Это первый случай, когда ЕС применил новый санкционный механизм, направленный на защиту свободы судоходства.

Каллас раскрыла содержание новых предлагаемых санкций против рф08.06.26, 16:58 • 3294 просмотра

В Евросоюзе заявили, что ограничения движения через Ормузский пролив неприемлемы. Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас подчеркнула, что страны-члены блока поддержали санкции в отношении лиц и организаций, причастных к нарушению транзита через стратегически важный морской коридор.

В ответ заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади назвал решение ЕС "политическим и лицемерным" и заявил, что Тегеран продолжит реализовывать свою политику в отношении Ормузского пролива. Иран объявил о его закрытии после начала американо-израильских ударов по стране 28 февраля.

ОПЕК+ согласовал четвертое повышение квот на добычу нефти после закрытия Ормузского пролива07.06.26, 17:52 • 6178 просмотров

Степан Гафтко

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