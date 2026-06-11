Иран в ООН призвал США отказаться от угроз силой
Киев • УНН
Посол Ирана в ООН призвал Дональда Трампа отказаться от угроз силой. Президент США заявил о готовности к жестким атакам из-за сбитого вертолета.
Посол Ирана в ООН Амир Саид Иравани заявил, что долгосрочного урегулирования конфликта невозможно достичь путем давления или военных действий. Об этом он сказал во время заседания Совета Безопасности ООН, посвященного политическим решениям на Ближнем Востоке, сообщает CNN, пишет УНН.
Детали
Иравани призвал президента США Дональда Трампа прекратить угрозы в адрес Тегерана после заявлений Вашингтона о возможном продолжении ударов по Ирану.
Никакого прочного соглашения нельзя достичь путем угроз, запугивания или применения силы
Он также заявил, что "президент Соединенных Штатов должен воздержаться от своих неоднократных угроз в адрес Ирана, включая возобновленную угрозу прибегнуть к применению силы".
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Накануне Дональд Трамп заявил, что США могут возобновить атаки на Иран из-за отсутствия достаточного прогресса в переговорах по прекращению конфликта.
Мы будем атаковать их, атаковать их очень жестко
Президент США также упомянул о сбитии американского вертолета Apache вблизи Ормузского пролива, отметив: "Исходя из ситуации с вертолетом, думаю, мы имеем на это право".
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