REUTERS/Eloisa Lopez

До окончания срока полномочий Антониу Гутерриша на посту Генерального секретаря ООН осталось менее двух месяцев, а договорённости относительно его преемника всё ещё нет. В связи с этим перед всемирной организацией возникла перспектива, которая ранее казалась немыслимой: вскоре она может остаться без руководителя, передаёт УНН со ссылкой на Reuters.

Ожидается, что на этой неделе Совет Безопасности ООН проведёт очередное тайное голосование для избрания нового главы организации. Однако даже после восьми раундов голосования пять постоянных членов Совета, обладающих правом вето, так и не смогли прийти к согласию относительно кандидатуры преемника. Должностные лица пытаются срочно разработать планы действий на случай, если после отставки Гутерриша 31 декабря организация останется без руководства.

По мнению аналитиков, неспособность избрать преемника отчасти обусловлена ​​длительным и непрозрачным процессом отбора, основанным на тайных голосованиях. Это яркий пример медлительности и тупика — проблем, которые, как ожидается, придётся решать новому Генеральному секретарю. К слову, в 2016 году для избрания Гутерриша Совету Безопасности потребовалось шесть раундов голосования.

Как отмечают наблюдатели, эта патовая ситуация свидетельствует о более глубокой проблеме: государства, обладающие правом вето, всё менее склонны к компромиссам. Ситуацию осложняет позиция администрации США, которая всё чаще отодвигает ООН на второй план, сосредотачиваясь на собственных внешнеполитических вызовах.

"Тревожит то, что уже конец года, а это создаёт серьёзные препятствия для формирования команды", — говорит Шамала Кандия Томпсон, исполнительный директор аналитического центра Security Council Report, который отслеживает деятельность Совета Безопасности.

"Учитывая, как рано всё это началось, мы не должны были оказаться в такой ситуации".

Добавим

Среди кандидатов — преимущественно люди, которые давно работают в системе ООН. Некоторые из них малоизвестны на мировой арене — например, Ребека Гринспан, которую считают фавориткой гонки. Другие же, такие как высокопоставленная дипломатка из Объединённых Арабских Эмиратов Лана Нуссейбех, сталкиваются с сопротивлением: её страну обвиняют в поддержке военизированных "Сил быстрой поддержки" (RSF) в гражданской войне в Судане. ОАЭ эти обвинения отвергают.

Тот, кто победит, возглавит организацию, сталкивающуюся с чрезвычайно сложными вызовами: войнами, на которые она не может существенно повлиять; сокращением взносов со стороны США; утратой политического веса (в частности, из-за выхода Вашингтона из десятков учреждений ООН); а также растущим давлением с требованием сделать организацию более компактной, оперативной и подотчётной. Ричард Гован, эксперт по вопросам ООН в аналитическом центре "Международная кризисная группа" (International Crisis Group), занимающемся предотвращением конфликтов, отметил: если год завершится, а генеральный секретарь на 2027 год так и не будет избран, это "станет крайне постыдным моментом для государств, обладающих правом вето, и даст весомые аргументы многим странам — членам ООН, которые утверждают, что "пятёрка" постоянных членов Совета Безопасности больше не имеет морального права руководить этой организацией".

Выборы генсека ООН: борьба за место следующего главы может зависеть от компромиссов между США и Китаем

Пять постоянных членов Совета Безопасности (так называемая "пятёрка") получили свои места в 1945 году как государства-победители во Второй мировой войне. Ещё 10 членов Совета избираются на двухлетний срок по региональному принципу. Постоянные члены — Великобритания, Китай, Франция, Россия и Соединённые Штаты — в течение длительного времени совместно противодействуют любым изменениям в структуре, которая, по мнению многих государств — членов ООН, больше не отражает геополитические реалии.

В Уставе ООН ничего не сказано о том, как действовать в ситуации, когда должность руководителя организации остаётся вакантной. До сих пор ни один генеральный секретарь не завершал свой срок полномочий без того, чтобы ему уже была найдена замена.

В сентябрьском докладе кампании "1 for 8 Billion" (выступающей за более открытый процесс отбора) рассматриваются возможные сценарии: от назначения Советом Безопасности исполняющего обязанности руководителя до самостоятельного продления Генеральной Ассамблеей срока полномочий действующего генсека. В документе отмечается, что каждый из этих вариантов сопряжён с определёнными трудностями, однако оставить ООН без руководства было бы "крайне безответственно".

Представитель ООН отказался от комментариев.