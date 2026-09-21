В настоящее время на выборах на пост генерального секретаря ООН обсуждаются многочисленные возможные участники, которые подают заявки в последний момент, поскольку нынешняя группа из семи кандидатов пытается заручиться поддержкой. Об этом пишет The Guardian, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, сейчас обсуждаются многочисленные кандидаты, которые в последний момент присоединились к гонке за пост нового генерального секретаря ООН, на фоне опасений, что мировые державы могут не договориться о преемнике Антониу Гутерреша среди нынешних семи кандидатов.

"После трех раундов тайного голосования пока не определился явный фаворит, и, вероятно, только трое кандидатов все еще имеют реальные шансы получить необходимую поддержку. Новый руководитель, который должен вступить в должность в январе, возглавит организацию, находящуюся в начале программы реформ, направленной на сокращение расходов, и считающуюся малозначимой в контексте основных глобальных конфликтов", — пишет издание.

Отмечается, что опросы по-прежнему свидетельствуют о сильной международной поддержке этой организации среди общественности, которая за ее недавние неудачи обвиняет мировых лидеров не меньше, чем саму ООН.

Опрос, проведенный компанией GeoPoll для Фонда ООН и опубликованный на прошлой неделе, показал, что шесть из десяти человек доверяют ООН в решении вопросов, которые для них важны, однако 85% респондентов заявили, что ничего или почти ничего не слышали о процессе избрания нового генерального секретаря.

Победитель выборов должен заручиться поддержкой девяти действующих членов Совета Безопасности, состоящего из 15 членов, причем ни один из пяти постоянных членов Совета — Франции, Великобритании, Китая, россии и США — не должен наложить вето.

Достижение консенсуса среди пяти постоянных членов является сложной задачей, учитывая глубину политических разногласий. Срок полномочий Гутерреша заканчивается 31 декабря.

Среди имен, упоминаемых как потенциальные кандидаты на позднем этапе, — Лана Нуссейбе, государственный министр Объединенных Арабских Эмиратов и бывший посол ОАЭ в ООН, а также Сигрид Кааг, бывшая заместительница секретаря ООН и нидерландская политик-центристка. Она недолго занимала должность старшей координаторки по гуманитарным вопросам и восстановлению в секторе Газа, прежде чем присоединиться к консультативному комитету при Совете мира Дональда Трампа.

Среди других упомянутых кандидатов — Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана, а также Виктор Орбан, бывший премьер-министр Венгрии, которого Трамп по-прежнему очень уважает, но которого многие европейские лидеры осуждают как деструктивного популиста.

Также упоминался Вук Еремич, бывший сербский председатель Генеральной Ассамблеи ООН, занявший второе место после Гутерреша на выборах 2016 года.

Издание также отмечает, что на самом деле многое может зависеть от политического торга между президентом США и лидером Китая Си Цзиньпином, а также от того, признает ли Трамп, что будущее ООН для Китая важнее, чем для него самого; это может означать согласие на кандидатуру, которая устраивает Китай и приемлема для США.

Похоже, что во время работы Майка Волца на должности посла США в ООН администрация Трампа несколько смягчила свое скептическое отношение к этой организации. Соединенные Штаты не только выделили дополнительные 1,8 млрд долларов на гуманитарные нужды в марте, но и недавно выплатили 827 млн ​​долларов в счет членских взносов — хотя эта сумма составляет менее четверти общей задолженности перед организацией, испытывающей острую нехватку средств.

США погасили часть задолженности перед ООН, чтобы не потерять право голоса

Напомним

В 2025 году глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси первым объявил о своей кандидатуре на пост генерального секретаря ООН и использует свое влияние, чтобы завоевать расположение Вашингтона.

российский диктатор владимир путин и его белорусский сообщник александр лукашенко приветствовали готовность гросси выдвинуть свою кандидатуру на пост генерального секретаря Организации Объединенных Наций.

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы президент ФИФА Джанни Инфантино стал следующим генеральным секретарём Организации Объединённых Наций.