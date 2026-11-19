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До завершення терміну повноважень Антоніу Гутерреша на посаді Генерального секретаря ООН залишилося менше двох місяців, а домовленості щодо його наступника досі немає. У зв’язку з цим перед всесвітньою організацією постала перспектива, яка раніше здавалася немислимою: незабаром вона може залишитися без керівника, передає УНН із посиланням на Reuters.

Очікується, що цього тижня Рада Безпеки ООН проведе чергове таємне голосування для обрання нового очільника організації. Проте навіть після восьми раундів голосування п’ять постійних членів Ради, які мають право вето, так і не змогли дійти згоди щодо кандидатури наступника. Посадовці намагаються терміново розробити плани дій на випадок, якщо після відставки Гутерреша 31 грудня організація залишиться без керівництва.

На думку аналітиків, нездатність обрати наступника частково зумовлена ​​тривалим і непрозорим процесом відбору, що ґрунтується на таємних голосуваннях. Це яскравий приклад повільності та глухого кута — проблем, які, як очікується, доведеться вирішувати новому Генеральному секретарю. До слова, у 2016 році для обрання Гутерреша Раді Безпеки знадобилося шість раундів голосування.

Як зазначають спостерігачі, ця патова ситуація свідчить про глибшу проблему: держави, що володіють правом вето, дедалі менше схильні до компромісів. Ситуацію ускладнює позиція адміністрації США, яка дедалі частіше відсуває ООН на другий план, зосереджуючись на власних зовнішньополітичних викликах.

"Тривожить те, що вже кінець року, а це створює серйозні перешкоди для формування команди", — каже Шамала Кандіа Томпсон, виконавча директорка аналітичного центру Security Council Report, який відстежує діяльність Ради Безпеки.

"З огляду на те, як рано все це почалося, ми не мали б опинитися в такій ситуації".

Додамо

Серед кандидатів — переважно люди, які давно працюють в системі ООН. Дехто з них маловідомий на світовій арені — як-от Ребека Грінспан, яку вважають фавориткою перегонів. Інші ж, як-от високопоставлена ​​дипломатка з Об’єднаних Арабських Еміратів Лана Нуссейбех, стикаються з опором: її країну звинувачують у підтримці воєнізованих "Сил швидкої підтримки" (RSF) у громадянській війні в Судані. ОАЕ ці звинувачення відкидають.

Той, хто переможе, очолить організацію, яка стикається з надскладними викликами: війнами, на які вона не може суттєво вплинути; скороченням внесків з боку США; втратою політичної ваги (зокрема, через вихід Вашингтона з десятків установ ООН); а також зростаючим тиском щодо необхідності зробити організацію більш компактною, оперативною та підзвітною. Річард Гован, експерт з питань ООН в аналітичному центрі "Міжнародна кризова група" (International Crisis Group), що займається запобіганням конфліктам, зазначив: якщо рік завершиться, а генерального секретаря на 2027 рік так і не буде обрано, це "стане вкрай ганебним моментом для держав, що мають право вето, і дасть вагомі аргументи багатьом країнам-членам ООН, які стверджують, що "п’ятірка" постійних членів Ради Безпеки більше не має морального права керувати цією організацією".

Вибори генсека ООН: перегони за місце наступного глави можуть залежати від компромісів між США та Китаєм

П’ять постійних членів Ради Безпеки (так звана "п’ятірка") отримали свої місця у 1945 році як держави-переможниці у Другій світовій війні. Ще 10 членів Ради обираються на дворічний термін за регіональним принципом. Постійні члени — Велика Британія, Китай, Франція, Росія та Сполучені Штати — протягом тривалого часу спільно протидіють будь-яким змінам у структурі, яка, на думку багатьох держав-членів ООН, більше не відображає геополітичні реалії.

У Статуті ООН нічого не сказано про те, як діяти в ситуації, коли посада керівника організації залишається вакантною. Досі жоден генеральний секретар не завершував свій термін повноважень без того, щоб йому вже було знайдено заміну.

У вересневому звіті кампанії "1 for 8 Billion" (яка виступає за більш відкритий процес відбору) розглядаються можливі сценарії: від призначення Радою Безпеки виконувача обов’язків керівника до самостійного продовження терміну повноважень чинного генсека Генеральною Асамблеєю. У документі зазначається, що кожен із цих варіантів пов’язаний із певними труднощами, проте залишити ООН без керівництва було б "украй безвідповідально".

Речник ООН відмовився від коментарів.