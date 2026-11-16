США и рф могут заблокировать переговоры об ограничении автономного оружия - СМИ

Ведущие производители оружия, США и россия, похоже, намерены выступить против попытки начать на этой неделе на глобальной встрече в Женеве переговоры о юридически обязательных правилах для автономного оружия. По мнению дипломатов и правозащитных групп, эти переговоры будут непростыми. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

Развитие искусственного интеллекта ускорило разработку дронов, роботов, танков, подводных лодок и другой военной техники, способной убивать без участия человека. Полуавтономное оружие с использованием ИИ уже применялось в Украине, Судане и на Ближнем Востоке, пишет издание, указывая на этические опасения.

На встрече под эгидой ООН, которая начнётся в понедельник, 16 ноября, должно быть принято решение о начале переговоров по юридически обязательному соглашению о запретах и правилах в отношении летальных автономных систем вооружения (LAWS).

Однако, хотя большинство из 128 государств — участников Конвенции о некоторых видах обычного оружия — поддерживают это, ведущие военные державы, включая США, россию и Израиль, выступают против, утверждая, что существующего гуманитарного права достаточно, указывает издание.

Лидеры ООН и Международного комитета Красного Креста, а также Папа Римский предупреждали об опасностях, связанных с автономным оружием, и поддерживали регулирование.

Папа Франциск на саммите G7 произнес речь об ИИ и выступил против летального автономного оружия

"Машинам никогда не следует позволять решать, кто будет жить, а кто умрёт на поле боя, но это антиутопическая реальность, которая быстро приближается", — заявила Верити Койл из Human Rights Watch, которая призывает Конференцию принять решительные меры.

Два дипломата сообщили Reuters, что обсуждения, похоже, будут сложными. Но государства могут навести мосты и найти компромиссное соглашение до конца недели, сказали они. Рассматриваются все варианты — от юридически обязательного до юридически необязательного соглашения, а также гибридное соглашение, включающее оба элемента, добавил один из дипломатов.

Активисты утверждают, что автономные системы вооружения могут вести себя непредсказуемо, повышая риск фатальных ошибок.

США, тем временем, как сообщается, отдают предпочтение руководящим принципам, а не обязательным правилам в отношении автономных систем вооружения, утверждая, что международное право уже создаёт основу для регулирования военных действий. Они предложили пятилетний мандат на переговоры по необязательному соглашению.

Красный Крест заявляет, что гуманитарное право недостаточно учитывает конкретные риски, связанные с автономным оружием.

россия публично не заявляла о своей позиции до начала переговоров, но ранее противодействовала предложениям о юридически обязательном соглашении. Она планирует заблокировать выступление ЕС, наблюдателя на переговорах, сообщил Reuters высокопоставленный западный дипломат.

Анна Хехир, руководитель отдела управления военным ИИ в Future of Life Institute — американской некоммерческой организации, занимающейся снижением рисков, связанных с передовыми технологиями, включая ИИ, — заявила Reuters, что США и россия, вероятно, попытаются смягчить любой результат, как это было в сентябре с текстом об автономном оружии и его потенциальной опасности.

Глава переговоров на этой неделе предложил двухлетний мандат на ведение переговоров по протоколу, имеющему юридически обязательную силу.

Великобритания, Германия и Франция предлагают переговоры по инструменту, который оставляет открытым вопрос о том, будет ли он юридически обязательным или нет, сообщила Reuters Койл.

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