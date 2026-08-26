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ООН и МККК призвали установить ограничения на автономное оружие

Киев • УНН

 • 730 просмотра

Гутерриш и Сполярич призвали государства начать переговоры о юридически обязательных ограничениях на автономное оружие. Они предупредили о рисках для гражданского населения.

ООН и МККК призвали установить ограничения на автономное оружие

Государства должны незамедлительно приступить к разработке юридически обязательных норм, регулирующих применение автономных систем вооружений, включая дроны. Как сообщили в ООН, такое совместное обращение обнародовали Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич, пишет УНН.

Детали

По их словам, мир стремительно приближается к опасной черте, за которой машина сможет самостоятельно выбирать человека в качестве цели — и это "этически неприемлемая ситуация".

Гутерриш и Сполярич напомнили, что три года назад уже призывали страны установить запреты и ограничения на такие системы. С тех пор технологии развиваются настолько быстро, что разрыв между возможностями оружия и действующими правовыми нормами лишь увеличивается. Использование передовых автономных систем на поле боя повышает риски для гражданских лиц и инфраструктуры, усиливая страдания людей в условиях вооруженных конфликтов, говорится в обращении.

По мнению авторов обращения, дальнейшая разработка автономных вооружений приведет к эскалации и ослаблению контроля человека над применением силы. Гонка за все более автономными системами уже идет, и, как отмечается, даже инженеры, создающие эти технологии, выражают тревогу. "Если даже создатели этой технологии призывают ограничить ее, государства не могут позволить себе оставаться в стороне", — подчеркивается в обращении.

Гутерриш и Сполярич считают, что нынешний год должен стать переломным. В Генеральной Ассамблее ООН и в Группе правительственных экспертов Конвенции о конкретных видах обычного оружия уже достигнут значительный прогресс в понимании того, какой контроль должен осуществляться человеком и какие меры необходимы для соблюдения международного гуманитарного права. Теперь, по их мнению, необходимо проявить политическую волю: пришло время переходить от обсуждений к действиям.

Главы ООН и МККК призвали государства начать переговоры о принятии юридически обязательного договора с четко прописанными ограничениями и запретами. Промедление, предупреждают они, приведет к еще большим человеческим жертвам.

Особое внимание в обращении уделено предстоящей VII Конференции по рассмотрению действия Конвенции о конкретных видах обычного оружия, которая состоится в ноябре. Гутерриш и Сполярич рассчитывают, что государства смогут принять решение о начале переговоров по юридически обязательному документу.

"Та кропотливая работа, которая была проделана за последние три года, является идеальной основой для таких переговоров", — говорится в обращении.

Гутерриш и Сполярич подчеркивают: продолжение разработки оружия, облегчающего ведение войны, подрывает коллективные усилия по созданию более безопасного мира. Инновации, по их словам, должны служить человечеству, а не угрожать ему.

США хотят получить украинские технологии борьбы с дронами, заявил постпред при НАТО31.07.26, 23:55 • 14631 просмотр

Юлия Шрамко

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