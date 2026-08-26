ООН і МКЧХ закликали встановити обмеження на автономну зброю

Держави повинні негайно перейти до розробки юридично обов'язкових норм, що регулюють застосування автономних систем озброєнь, включаючи дрони. Як повідомили в ООН, таке спільне звернення оприлюднили Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш та президент Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) Мір'яна Сполярич, пише УНН.

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За їхніми словами, світ стрімко наближається до небезпечної межі, за якою машина зможе самостійно вибирати людину як ціль – і це "етично неприпустима ситуація".

Гутерреш та Сполярич нагадали, що три роки тому вже закликали країни встановити заборони та обмеження на такі системи. З того часу технології розвиваються настільки швидко, що розрив між можливостями зброї та чинними правовими нормами лише збільшується. Використання передових автономних систем на полі бою підвищує ризики для цивільних та інфраструктури, посилюючи страждання людей в умовах збройних конфліктів, ідеться у зверненні.

На думку авторів звернення, подальша розробка автономних озброєнь призведе до ескалації та послаблення контролю людини над застосуванням сили. Гонка за все більш автономними системами вже йде, і, як зазначається, навіть інженери, які створюють ці технології, висловлюють тривогу. "Якщо навіть творці цієї технології закликають обмежити її, держави не можуть дозволити собі залишатися осторонь", – наголошується у зверненні.

Гутерреш та Сполярич вважають, що нинішній рік має стати переломним. У Генеральній Асамблеї ООН та в Групі урядових експертів Конвенції про конкретні види звичайної зброї вже досягнуто значного прогресу в розумінні того, який контроль має здійснюватись людиною та які заходи необхідні для дотримання міжнародного гуманітарного права. Тепер, на їхню думку, необхідно виявити політичну волю: настав час переходити від обговорень до дій.

Очільники ООН та МКЧХ закликали держави розпочати переговори про ухвалення юридично обов'язкового договору з чітко прописаними обмеженнями та заборонами. Зволікання, попереджають вони, призведе до ще більших людських жертв.

Особливу увагу у зверненні приділено майбутній VII Конференції з розгляду дії Конвенції про конкретні види звичайної зброї, що відбудеться у листопаді. Гутерреш та Сполярич розраховують, що держави зможуть ухвалити рішення про початок переговорів щодо юридично обов'язкового документу.

"Та копітка робота, що була зроблена за останні три роки, є ідеальною основою для таких переговорів", – йдеться у зверненні.

Гутерреш і Сполярич наголошують: продовження розробки зброї, що полегшує ведення війни, підриває колективні зусилля щодо створення більш безпечного світу. Інновації, за їхніми словами, мають слугувати людству, а не загрожувати йому.

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