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США і рф можуть заблокувати переговори про обмеження автономної зброї - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1614 перегляди

США, росія та Ізраїль виступають проти обов’язкових правил для летальної автономної зброї. У Женеві шукатимуть компроміс.

США і рф можуть заблокувати переговори про обмеження автономної зброї - ЗМІ

Провідні виробники зброї, США та росія, схоже, мають намір виступити проти спроби цього тижня на глобальній зустрічі в Женеві розпочати переговори щодо юридично обов'язкових правил щодо автономної зброї. На думку дипломатів та правозахисних груп, ці переговори будуть непростими. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

Деталі

Розвиток штучного інтелекту прискорив розробку дронів, роботів, танків, підводних човнів та іншої військової техніки, здатної вбивати без участі людини. Напівавтономна зброя з використанням ШІ вже застосовувалася в Україні, Судані та на Близькому Сході, пише видання, вказуючи на етичні побоювання.

На зустрічі під егідою ООН, яка розпочнеться у понеділок, 16 листопада, має бути ухвалене рішення про початок переговорів щодо юридично обов'язкової угоди про заборони та правила щодо летальних автономних систем озброєння (LAWS).

Однак хоча більшість із 128 держав-учасниць Конвенції про деякі види конвенційної зброї підтримують це, провідні військові держави, включаючи США, росію та Ізраїль, виступають проти, стверджуючи, що існуючого гуманітарного права достатньо, вказує видання.

Лідери ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста, а також Папа Римський попереджали про небезпеки, пов'язані з автономною зброєю, та підтримували регулювання.

Папа Франциск на саміті G7 виголосив промову про ШІ і виступив проти летальної автономної зброї14.06.24, 16:34 • 15172 перегляди

"Машинам ніколи не слід дозволяти вирішувати, хто житиме, а хто помре на полі бою, але це антиутопічна реальність, яка швидко наближається", - заявила Веріті Койл із Human Rights Watch, яка закликає Конференцію вжити рішучих заходів.

Два дипломати повідомили Reuters, що обговорення, схоже, будуть складними. Але держави можуть навести мости та знайти компромісну угоду до кінця тижня, сказали вони. Розглядаються всі варіанти, від юридично обов'язкових до неюридично обов'язкових, а також гібридна угода, що включає обидва елементи, додав один із дипломатів.

Активісти стверджують, що автономні системи озброєння можуть поводитись непередбачено, підвищуючи ризик фатальних помилок.

США, тим часом, як повідомляється, віддають перевагу керівним принципам, а не обов'язковим правилам щодо автономних систем озброєння, стверджуючи, що міжнародне право вже надає основу регулювання військових дій. Вони запропонували п'ятирічний мандат на переговори щодо необов'язкової угоди.

Червоний Хрест заявляє, що гуманітарне право недостатньо враховує конкретні ризики, пов'язані із автономною зброєю.

росія публічно не заявляла про свою позицію перед початком переговорів, але раніше чинила опір пропозиціям про юридично зобов'язуючу угоду. Вона планує заблокувати виступ ЄС, спостерігача на переговорах, повідомив Reuters високопоставлений західний дипломат.

Анна Гегір, керівник відділу управління військовим ШІ в Future of Life Institute - американській некомерційній організації, яка займається зниженням ризиків, пов'язаних із передовими технологіями, включаючи ШІ, заявила Reuters, що США та росія, ймовірно, спробують пом'якшити будь-який результат, як це було у вересні з текстом про автономну зброю та її потенційну небезпеку.

Очільник переговорів цього тижня запропонував дворічний мандат на ведення переговорів щодо протоколу, що юридично зобов'язує.

Велика Британія, Німеччина та Франція пропонують переговори щодо інструменту, який залишає відкритим питання про те, чи він буде юридично зобов'язуючим чи ні, повідомила Reuters Койл.

ООН і МКЧХ закликали встановити обмеження на автономну зброю26.08.26, 10:11 • 4089 переглядiв

Юлія Шрамко

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