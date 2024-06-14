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Папа Франциск на саміті G7 виголосив промову про ШІ і виступив проти летальної автономної зброї

Папа Франциск на саміті G7 виголосив промову про ШІ і виступив проти летальної автономної зброї

Київ • УНН

 • 15043 перегляди

Папа Франциск прибув на саміт G7, потиснув руки світовим лідерам, включаючи Байдена і Моді, і виголосив промову щодо ШІ.

Папа Римський Франциск прибув на саміт G7 і потис руку світовим лідерам, зокрема президенту США Джо Байдену, президенту Аргентини Хав’єру Мілеї та прем'єр-міністру Індії Нарендрі Моді, перш ніж розпочати свою промову про штучний інтелект, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Як вказує видання, коли Папа Римський в'їхав у конференц-зал на інвалідному візку, лідери за столом вибухнули оплесками. Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні перебувала поруч з ним, коли понтифіка знайомили з різними лідерами G7 для рукостискань і обіймів. "Він і Байден, брати-католики, торкнулися лобами. З його співвітчизником, аргентинцем, Мілеєм, також було трохи жартів і розмахування руками", - вказує виданн.

Потім Папа згадав Мелоні та Урсулу фон дер Ляєн, президентку Європейської комісії, перш ніж розпочати свою промову про штучний інтелект – тему, близьку його серцю, вказує видання.

Папа Римський сказав, що штучний інтелект є "захоплюючим і жахливим" водночас, що змушує задуматися над цим питанням з урахуванням технологічного прогресу, що досі досягнуто. "Штучний інтелект - це насамперед інструмент, - сказав він. - Переваги або негативні наслідки залежатимуть від того, як його буде застосовано".

Папа Римський особливо виступив проти "летальної автономної зброї" і закликав до її заборони, закликаючи до більшого контролю з боку людини. "Жодна машина ніколи не повинна вирішувати, чи забрати чиєсь життя", - зазначив понтифік.

Він додав, що політика відіграє ключову роль у визначенні пріоритетів в ухваленні довгострокових рішень і що вона зобов’язана створити належні умови для того, щоб ШІ допомагав людству.

Зеленський зустрівся з Папою Римським: обговорив Саміт миру та повернення викрадених українських дітей14.06.24, 15:19 • 53752 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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