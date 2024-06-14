Зеленський зустрівся з Папою Римським: обговорив Саміт миру та повернення викрадених українських дітей
Київ • УНН
Президент Зеленський зустрівся з Папою Римським Франциском під час свого візиту до Італії, де обговорив російську агресію проти України, роль Ватикану у встановленні миру та повернення викрадених українських дітей.
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Папою Римським Франциском під час свого візиту до Італії, де обговорив російську агресію проти України, роль Ватикану у встановленні миру та повернення викрадених українських дітей, про що сам повідомив у п'ятницю у соцмережах, пише УНН.
Під час візиту до Італії зустрівся з Папою Римським Франциском. Дякую Його Святості за молитви за мир для України, духовну близькість із нашим народом та гуманітарну допомогу для наших людей
З його слів, сторони обговорили наслідки російської агресії проти України, російський повітряний терор і складну ситуацію в енергетиці.
"Також поспілкувалися про Формулу миру, роль Святого Престолу у встановленні справедливого і сталого миру для України, очікування від Глобального саміту миру. Цінуємо участь Ватикану в Саміті та зусилля, спрямовані на наближення миру, зокрема щодо повернення українських дітей, викрадених росією", - вказав Президент.
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