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Зеленський зустрівся з Папою Римським: обговорив Саміт миру та повернення викрадених українських дітей

Зеленський зустрівся з Папою Римським: обговорив Саміт миру та повернення викрадених українських дітей

Київ • УНН

 • 53752 перегляди

Президент Зеленський зустрівся з Папою Римським Франциском під час свого візиту до Італії, де обговорив російську агресію проти України, роль Ватикану у встановленні миру та повернення викрадених українських дітей.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Папою Римським Франциском під час свого візиту до Італії, де обговорив російську агресію проти України, роль Ватикану у встановленні миру та повернення викрадених українських дітей, про що сам повідомив у п'ятницю у соцмережах, пише УНН.

Під час візиту до Італії зустрівся з Папою Римським Франциском. Дякую Його Святості за молитви за мир для України, духовну близькість із нашим народом та гуманітарну допомогу для наших людей

- написав Зеленський.

З його слів, сторони обговорили наслідки російської агресії проти України, російський повітряний терор і складну ситуацію в енергетиці.

"Також поспілкувалися про Формулу миру, роль Святого Престолу у встановленні справедливого і сталого миру для України, очікування від Глобального саміту миру. Цінуємо участь Ватикану в Саміті та зусилля, спрямовані на наближення миру, зокрема щодо повернення українських дітей, викрадених росією", - вказав Президент.

Китай домінуватиме в останній день саміту G7, Папа Франциск виступить щодо ШІ14.06.24, 09:50 • 43351 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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