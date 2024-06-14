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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский встретился с Папой Римским: обсудил Саммит мира и возвращение похищенных украинских детей

Зеленский встретился с Папой Римским: обсудил Саммит мира и возвращение похищенных украинских детей

Киев  •  УНН

14 июня 2024, 12:19  •  30203 просмотра

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Президент Зеленский встретился с Папой Римским Франциском во время своего визита в Италию, где обсудил российскую агрессию против Украины, роль Ватикана в установлении мира и возвращение похищенных украинских детей.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Папой Римским Франциском во время своего визита в Италию, где обсудил российскую агрессию против Украины, роль Ватикана в установлении мира и возвращение похищенных украинских детей, о чем сам сообщил в пятницу в соцсетях, пишет УНН.

Во время визита в Италию встретился с Папой Римским Франциском. Спасибо Его Святейшеству за молитвы за мир для Украины, духовную близость с нашим народом и гуманитарную помощь для наших людей

- написал Зеленский.

По его словам, стороны обсудили последствия российской агрессии против Украины, российский воздушный террор и сложную ситуацию в энергетике.

"Также пообщались о Формуле мира, роли Святого Престола в установлении справедливого и устойчивого мира для Украины, ожиданиях от Глобального саммита мира. Ценим участие Ватикана в Саммите и усилия, направленные на приближение мира, в частности по возвращению украинских детей, похищенных россией", - указал Президент.

Китай будет доминировать в последний день саммита G7, Папа Франциск выступит относительно ИИ14 июня 2024, 06:50 • 40799 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Войнаполитика
papa-frantsiskПапа Франциск
italiyaИталия
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
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